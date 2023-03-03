В России прошел онлайн-референдум за независимость пяти регионов: результаты ошеломляют

Большинство из опрошенных поддержали независимость Кенигсберга, Ингрии, Урала, Сибири и Кубани.

В России прошел референдум за независимость пяти регионов / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

В феврале сразу в пяти регионах России состоялись онлайн-референдумы по отделению от Российской Федерации. Организаторы этих референдумов заявили о своем намерении придать легитимности полученным результатам. Об этом говорится на сайте, созданном организаторами.

Как отмечается, голосования проходили в Кенигсберге (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и на Урале. Референдум проходил с 16 по 28 февраля. Участие в нем приняли по меньшей мере 5,6 миллиона человек.

Результаты получились такими:

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Кенигсберг: 72,1% за независимость, 27,9% – против;

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% – против;

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% – против;

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% – против;

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% – против.

"Итоги онлайн референдумов показали две важные тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российские власти боятся нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это лишь первая ласточка на пути самоопределения республик", - говорится в сообщении.

Впереди, как отметили организаторы, много работы по легитимизации результатов референдума и о дальнейших планах собираются рассказать в течение месяца.

Развал Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба – в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать русских на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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