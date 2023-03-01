"Это невозможно": Коваленко объяснил, почему в 2023 году Украина не сможет вернуть границы 1991 года

Эксперт подчеркнул, что сейчас у оккупантов еще достаточно ресурса, чтобы оказывать сопротивление, особенно на территориях, которые были захвачены в 2014 году.

Коваленко объяснил, почему в 2023 году Украина не сможет вернуть границы 1991 года / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Facebook Александр Коваленко

В 2023 году Вооруженные силы Украины не смогут выйти на границы 1991 года. Это будет задача 2024 года.

Такое мнение в интервью Главреду высказал блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отметил эксперт, сейчас у российских оккупационных войск еще достаточно ресурса, чтобы оказывать сопротивление, особенно на территориях, которые были захвачены в 2014 году.

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"Мы не должны спешить, потому что нам очень важно сохранение ресурса и его рациональное использование. Чтобы это не был ура-патриотизм, мол, мы освободим все территории одним контрнаступлением. Это невозможно", - рассказал Коваленко.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что все нужно делать с умом. "Поэтому перспектива освобождения территорий к границам 1991 года будет больше именно в 2024 году", - добавил он.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом во вторую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникнут эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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