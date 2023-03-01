Украина может вернуть Мариуполь в этом году, но на границы 1991-го выйдет в 2024-м - Коваленко

Освобождение Запорожской области и левобережной Херсонщины дает ВСУ возможность взять Мариуполь под огневой контроль.

ВСУ могут оказаться возле админграницы с Крымом через две недели, если войска РФ посыпятся в Запорожской области - Александр Коваленко / Главред

Похоже, что российские власти устали удерживать левобережье Херсонщины и теперь активно готовятся к бегству. По данным Генштаба ВСУ, россияне готовятся бежать из Алешек и Скадовска – в частности, местные коллаборанты уже начали выезжать на территорию оккупированного Крыма.

На фоне передачи Украине тяжелой техники от западных партнеров россияне, вероятно, усиливают защиту полуострова, что подтверждает факт того, что уже некоторое время там строят оборонительные сооружения.

В интервью Главреду блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, почему Россия отводит войска из Херсонщины в Крым, как освобождение Мариуполя подкосит Россию на юге Украины, почему Крым будут освобождать так же, как и остров Змеиный, и для чего россиянам нужна эскалация в Приднестровье.

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Недавно от Генштаба ВСУ появилась информация о том, что россияне готовятся к отводу в Херсонской области. По меньшей мере в нескольких населенных пунктах начались процессы, похожие на то, что происходило, когда россияне отходили с правого берега Херсонщины. О чем свидетельствуют такие шаги россиян – у них все настолько плохо с живой силой?

С живой силой у россиян на самом деле все не так плохо, но спешить не нужно. Уменьшение концентрации войск именно на левобережной части Херсонщины может быть связано с тем, что сегодня там сформирован определенный буфер огневого воздействия на правый берег. То есть ВСУ имеют преимущество по нанесению высокоточных дальнобойных артиллерийских ударов как ствольной, так и реактивной артиллерией.

В свою очередь, россияне не имеют такого преимущества, и левобережную часть они используют максимум как площадку для нанесения террористических ударов ракетным вооружением (например, реактивными снарядами БМ-21 "Град" по селам и городам правобережья Херсонщины, и, в частности, Херсона). Следовательно, левобережную часть Херсонщины стоит рассматривать именно как площадку для террористических атак, а для их осуществления большого контингента не нужно – только необходимое количество подразделений РСЗО, подразделений для занятия оборонительных позиций. И все, этого достаточно.

На мой взгляд, россияне будут отводить эти подразделения для того, чтобы минимизировать потери от огневого воздействия ВСУ. Потому что они очень хорошо понимают, что форсирования Днепра как элемента контрнаступления не будет, поэтому на левобережье достаточно только двух видов подразделений – для обороны и террористических атак. Других не нужно, так же, как и коллаборантов и других медийных персонажей, которых РФ использует для пропаганды. Их тоже россиянам нужно эвакуировать, ведь эти персоналии могут стать объектами для уничтожения партизанами или высокоточным оружием ВСУ.

Поэтому я бы не спешил с выводами о "жестах доброй воли". Хотя, с другой стороны, состояние российских войск сегодня значительно хуже, чем это было в 2022 году. У них действительно есть проблемы с обеспечением, достаточным количеством техники, боекомплекта и тому подобное. Но насчет левобережья пока не надо спешить с выводами.

Кстати, в сообщении Генштаба отмечалось, что эти войска отводят в Крым, потому что это, насколько я понимаю, ближайшее направление для отхода. Свидетельствует ли это, во-первых, о том, что россияне таким образом, возможно готовятся к обороне Крыма и усиливают их оборону? Или это свидетельствует о том, что эти подразделения сначала отведут в Крым, а потом перенаправят на Донбасс или север Украины?

Интересное замечание, потому что было бы логично отправить эти подразделения в Запорожскую область для усиления тех подразделений, которые там находятся. На самом деле, этого не произошло – их действительно отправили в Крым.

В Крыму, а особенно в северной его части сейчас находится большое количество сил и средств российских оккупантов, которые не спешат отправлять на материковую часть Украины. То есть это – силы и средства, которые будут использоваться именно для ведения обороны, что будет определенным барьером для проведения операций с материковой части во временно оккупированный Крым. Поэтому либо россияне уже готовятся для обороны Крыма, либо понимают, что не смогут удержать юг под натиском контрнаступления ВСУ.

В целом те сценарии, которые могут быть использованы для освобождения полуострова, не столько контрнаступательны, они больше будут похожи на то, что происходило, например, с островом Змеиный, где было постоянное огневое воздействие на объекты военной инфраструктуры оккупантов. В Крыму много таких объектов, потому это хоть и не будет прямым боевым столкновением, но будет означать постоянные потери среди личного состава, техники, материально-технического обеспечения подразделений. Соответственно, можно говорить о том, что россияне будут постоянно находиться в суицидально-патовой ситуации, когда для них каждый день может быть последним. А сделать с этим они ничего не смогут, потому что бежать из Крыма на тот момент будет невозможно, ведь не будет соответствующего приказа от командования. А эту команду не дадут, потому что как это - "жест доброй воли" из временно оккупированного Крыма?!

Поэтому россияне будут держать полуостров максимально долго, и так же максимально долго будут терпеть удары.

Относительно юга ситуация такова – россияне действительно могут оттягивать туда войска в надежде, что ВСУ пойдут в наступление на Крым в пехотной составляющей. Использование этих войск на других направлениях тоже возможно, но это будет ослаблением позиций российских войск в Крыму. Если в Запорожской области в ближайшее время произойдет каскадное разрушение обороны россиян, то ВСУ могут оказаться у административной границы Крыма уже через две недели, или даже еще быстрее, через неделю. Но это если произойдет такое каскадное разрушение. И рисковать такими отводами сегодня россияне не могут, потому что полноценного ресурса им не хватает. Поэтому его могут сохранить именно на территории Крыма.

Уже длительное время происходит наступление россиян на Донбассе. Как бы вы его оценили, ведь была информация, что Путин якобы может свернуть его уже в марте. Видите ли вы такую возможность в ближайшее время?

Так или иначе, но российское военно-политическое руководство уже в марте должно объявлять мобилизацию, потому что им может не хватить человеческого ресурса для затяжной войны, о которой они постоянно говорят.

Само наступление происходит...никак, потому что тот ресурс, который они накапливали, та пропаганда, которой они насыщали информационное пространство, о "большом наступлении" не соответствует действительности, потому что ничего похожего на это не происходит. Россияне теряют большие ресурсы возле Угледара, до марта так и не захватили Бахмут и даже не взяли его в полноценное окружение. На Луганщине также фактически ничего не происходит – накоплены ресурсы, но все стоят. Нет большого наступления, потому что есть значительное количество факторов, которые нивелируют идеи по марш-броску на Купянск, Лиман и так далее. То есть сейчас россияне теряют личный состав, технику под постоянным огневым влиянием и в боестолкновениях с ВСУ, но масштабного результата не имеют ни на Луганщине, ни возле Бахмута. Марьинка, Авдеевка не захвачены, Северск не окружен. Даже Белогоровку, которая находится непосредственно в балке влияния со стороны российских оккупантов и является очень выгодным трамплином для контрнаступления в направлении лисичанско-северодонецкой агломерации, россияне не могут захватить. Зато ее уже в течение нескольких месяцев пытаются штурмовать, но у них ничего не получается. Поэтому это наступление на сегодня хилое и имеет очень низкий результат. Наступление можно сравнивать с захватом поселка, уже стертого с лица земли, но эпической составляющей в нем нет. Россияне вообще ставили себе планы в марте выйти на админграницу Донецкой области, но мы понимаем, что это нереально.

Вы сказали, что для того, чтобы россиянам дальше держаться, Путину придется объявлять мобилизацию. Пойдет ли он на это в текущих условиях и когда это может произойти?

А что ему мешает объявить мобилизацию? Они могут ее назвать как угодно, например, не общей репрессивной мобилизацией, а придумать какое-нибудь другое название – гуманитарная мобилизация, ограниченная мобилизация и тому подобное. Они – больные люди с больными мыслями.

Почему россиянам нужна мобилизация? Им сегодня ежемесячно нужно мобилизовывать от 50 до 100 тысяч для того, чтобы, во-первых, компенсировать потери, которые они ежемесячно несут в зоне боевых действий, во-вторых, для того, чтобы создавать новые подразделения и ударные группировки, без которых невозможно осуществлять наступательные действия или даже удержание позиций. Без такого количества российским оккупационным войскам невозможно дальше продолжать эту войну. А это возможно сделать исключительно тогда, когда продолжается общая или частичная мобилизация.

Итак, так или иначе, россияне будут вынуждены это сделать, потому что к марту у них значительно уменьшится ресурс, который они накапливали для этого большого наступления. Потому что у Угледара сегодня продолжается уже вторая волна наступления на город за счет того, что полностью уничтожены подразделения 40-й, 155-й ОБРМП и других. Сейчас они насытили подразделения частично мобилизованными и начинают заново. Но все это – ресурс, который истощается, поэтому его через месяц уже надо будет пополнять. И это не только на направлении Угледара, но и на других. Следовательно, март может стать месяцем, когда будет объявлена новая мобилизация в России.

Путин, вероятно, также понимает, что ему нужно набирать людей, но объявлять о мобилизации он пока не спешит. С чем это может быть связано, и если он действительно ее объявит, может ли это привести к последствиям внутри РФ?

Я думаю, что нет, потому что в российском обществе отсутствуют протестные настроения, которые могли бы всколыхнуть социальную ситуацию в России. Этого не было и не произойдет, потому что граждане России – это, в первую очередь, аморфная масса, они не являются активным элементом. Поэтому ожидать какого-то изменения в отношении к "СВО", мобилизации не приходится.

К тому же, сейчас россияне пытаются катализировать ситуацию в Приднестровье. И именно под эту ситуацию они могут объявить новую волну мобилизации. То есть, мол, появилась угроза для Приднестровья, "нацистский режим в Киеве в сговоре с нацистским режимом в Кишиневе и НАТО объединились для того, чтобы подавить маленькую, независимую, процветающую республику, где проживает много русскоязычного населения". Именно с помощью таких нарративов РФ может начать новую мобилизацию.

Потому что Украина за этот год многим из россиян в определенном смысле надоела – потребитель информационного фастфуда также нуждается в чем-то новом. Опять же, рассказывать об "украинских нацистах" уже неинтересно, надо рассказывать о молдавских. Поэтому россиянам теперь могут скормить новую порцию.

Возвращаясь к южному направлению, хотела бы уточнить. Если действительно произойдет так, что Россия отведет войска на Херсонщине, как это отразится на дальнейших событиях на фронте в течение весны-лета? Поможет ли это ВСУ?

В зависимости от того, на какое расстояние отведут эти войска – или они полностью оставят левобережье Херсонщины, или это будет частичный отход на 20 или 30 километров от Днепра. Если они действительно оставят левобережную Херсонщину, то можно будет говорить о том, что это будет означать конец для их южной группировки, потому что в Запорожской области покидать войска также не будет никакого смысла.

Украинские войска получат возможность огневого воздействия уже непосредственно на левобережной части Херсонщины, временно оккупированной части Запорожской области и, таким образом, с двух сторон, с севера и запада, будет осуществляться влияние на эту группировку. Но это –ловушка для них. Фактически, эта группировка будет в ситуации оперативного окружения.

Если они действительно отойдут, мы получим возможность доставать в Крым и разрушить Крымский мост?

Условно говоря – да. Потому что больше всего выгодна позиция для того, чтобы это делать – из Геническа и Бердянска. И это – лучшая локация для того, чтобы наносить удары по мосту. Левобережная Херсонщина тоже позволяет это делать, но пока этот боеприпас оттуда будет лететь к Крымскому мосту, с ним многое может случиться. Поэтому выгоднее всего именно Бердянск и Геническ. А также именно оттуда есть возможность отправки морских элементов влияния на Крымский мост – катеров с боевыми частями и тому подобное.

В последнее время начали много говорить о возможной деоккупации Мариуполя – это звучало от Залужного, и к тому же в течение последних дней там прогремел ряд взрывов. Есть ли у Украины в этом году возможность вернуть Мариуполь? При каких условиях это может произойти?

Такая возможность есть. Условие – освобождение юга. То есть если будет освобождена Запорожская область и левобережная Херсонская, это дает нам возможность брать под огневой контроль Мариуполь и выходить к его админгранице, брать под огневой контроль основные трассы, которые являются логистическим обеспечением российских оккупантов на востоке (и не только). Таким образом постепенно оказывать давление на российскую группировку, которая находится в городе.

Соответственно, чтобы подытожить, способен ли уход россиян с Херсонщины создать перспективы для того, чтобы до конца года отогнать их за пределы 1991 года?

Нет, границы 1991 года, мне кажется, мы не сможем вернуть в 2023 году. Это будет задача 2024 года. Пока у них достаточно ресурса, чтобы оказывать сопротивление, особенно на территориях, которые были захвачены в 2014 году. Мы не должны спешить, потому что нам очень важно сохранение ресурса и его рациональное использование. Чтобы это не был ура-патриотизм, мол, мы освободим все территории одним контрнаступлением. Это невозможно, все нужно делать с умом. Поэтому перспектива освобождения территорий к границам 1991 года будет больше именно в 2024 году.