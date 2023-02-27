"Получают мощную пощечину": эксперт назвал направления, где россияне готовят атаки

Селезнев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают давление врага. Более того, украинские защитники не медлят с ответом.

Эксперт назвал направления, где россияне готовят атаки / Минобороны РФ

Российские захватчики продолжают атаковать украинские позиции на востоке Украины, однако наши военные мужественно защищают свою землю от оккупантов. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев.

Как отметил Селезнев в эфире 24 канала, россияне концентрируют свои усилия на атаках Донетчины. В частности, враг не оставляет попыток штурмовать город-крепость Бахмут. Однако успехов оккупационные войска не имеют.

Кроме того, захватчики стремятся активизировать наступательные усилия еще на 2 направлениях. Так, армия РФ пытается давить на украинские позиции в районе города Кременная Луганской области. Также враг пытается наступать в направлении Купянска Харьковской области.

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Селезнев подчеркнул, что Вооруженные силы Украины сдерживают давление врага. Более того, украинские защитники не медлят с ответом.

"Время от времени оккупанты получают на этих направлениях очень мощную пощечину, после которой не так быстро оправляются", - подчеркнул военный эксперт.

Селезнев добавил, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ, которые атакуют на этих направлениях, – это очень серьезный враг. Поэтому ситуация на фронте на востоке Украины остается очень сложной, там продолжаются тяжелые бои.

"Но наши защитники держатся, держат оборону и уничтожают врагов в огромных количествах", - отметил он.

Военный эксперт подчеркнул, что в этом заключается хорошая новость. Ведь чем больше российских захватчиков удастся уничтожить, тем эффективнее в дальнейшем будет украинское контрнаступление.

Кто такой Владислав Селезнев Украинский военный журналист и эксперт. Полковник Вооруженных сил Украины, сообщает Википедия. С ноября 2014 года по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Ситуация на Донбассе

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 31 марта.

В связи с этим российские оккупационные войска усилили давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) заявил, что сепаратистские силы на Донбассе ожидают крах до мая 2023 года. По его убеждению, у оккупантов есть 2-3 недели для наступления – дальше воевать уже нечем. Боевик заявил, что у оккупантов есть много проблем – множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц... Тут вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", - отметил Стрелков-Гиркин, вспомнив о том, что в Украину едет тяжелая западная техника.

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