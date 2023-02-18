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"Что будут делать наши?": Гиркин спрогнозировал крах оккупантов на Донбассе в течении 2-3 недель

18 февраля 2023, 11:48
По его убеждению, оккупанты имеют 2-3 недели для наступления - дальше воевать уже нечем.
Игорь Гиркин
Игорь Гиркин / скрин

Бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (также известный как Стрелков) заявил, что сепаратистские силы на Донбассе ожидают крах к маю 2023 года.

По его убеждению, оккупанты имеют 2-3 недели для наступления - дальше воевать уже нечем. Боевик заявил, что оккупанты имеют много проблем - множество раненых военнослужащих, отсутствие надлежащих выплат солдатам и многое другое.

"Март на территории юга России, "Новороссии" и "Малороссии" – это очень проблемный месяц... Здесь вопрос в том, что будут делать наши? 2-3 недели осталось на проведение активных операций на фронте", – отметил Стрелков-Гиркин, вспомнив о том, что в Украину едет тяжелая западная техника.

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Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области русская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах.

По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Игорь Гиркин
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