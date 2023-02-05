'Разгромить Украину мы не сможем': унылый Гиркин 'завел шарманку' о провальности наступления РФ

Экс-главарь группировки "ДНР" Игорь Гиркин, известный также как Стрелков, вновь сказал, что наступление армии оккупантов практически лишено шансов на успех.

Унылый Гиркин "завел шарманку" о провальности наступления РФ / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Бывший главарь группировки террористов "ДНР" Игорь Гиркин (он же Стрелков) в очередной крайне печально оценил возможности наступления русской армии.

Гиркин вновь признал, что наступление армии оккупантов, пусть даже оно и продолжает идти на пяти направлениях, лишено перспектив на успех. Он утверждает, что захватчикам остается действовать только точечно, в порядке операций в отдельных регионах, а на масштабную атаку у них просто отсутствуют ресурсы.

"Разгромить Украину мы не сможем, это понятно. Мы влезли в очередное болото и опять в нем стоим, как в 2014 году […]. Либо линия фронта так и будет, как сейчас, с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от "большого ума" большое наступление. В его успехе я искренне сомневаюсь!", – говорит он.

Гиркин добавил, что примерно представляет себе очень печальный исход любого масштабного штурма со стороны русских оккупантов. И не хочет, чтобы они это делали.

Напомним, ранее путинский приспешник и лидер боевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — орошу его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

До того бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

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