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"Бес" сдал боевиков: громили инкассаторов и передавали награбленное Гиркину

29 января 2023, 22:14
Игорь Гиркин сбежал из Славянска в багажнике авто, заявил Игорь Безлер.
Безлер, Гиркин
Игорь Безлер устроил разборки с Игорем Гиркиным / Скриншот

Бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

"Гиркин сбежал из Славянска в багажнике Амарока, обложившись бронежилетами. От расстрела его спасло вмешательство Бородая и ряда людей из Москвы. Я лично передавал Гиркину деньги, отобранные у украинских инкассаторов. Куда делись эти деньги - неизвестно до сих пор", — утверждает российский террорист Безлер.

"Гиркин, так что там с деньгами?", — добавил он, очевидно намекая на то, что "Стрелок" присваивал себе награбленное.

В свою очередь Гиркин ответил, что вполне возможно, что "Бес" ему "что-то передавал".

"Так-то передавали мне тогда денег много и явно не только Игорь Николаевич. Иногда - несколькими сумками, доверху набитыми пачками гривен", — говорит он.

"Стрелок" также оправдывается, что деньги он якобы непрерывно тратил: на "ополчение", на поддержание городских служб Славянска, на сигареты, на ГСМ, на тысячу необходимых дел, включая агентурную разведку.

"Поскольку я инкассаторов не грабил - приходилось пользоваться тем, что привозили и передавали. Какую версию хотите - такую и выбирайте. Мне все равно. Но я совершенно точно не могу сказать - где сейчас те деньги", — добавил Гиркин.

Напомним, ранее Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

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