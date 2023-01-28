"Сдал Славянск": повар Путина вылил ушат помоев на нытика Гиркина

Игорь Гиркин заявил о том, что уже передумал присоединяться к боевикам ЧВК "Вагнера" после оскорблений от Евгения Пригожина.

Игорь Гиркин устроил разборки с Евгением Пригожиным / t.me/kazansky2017/Скриншот

Главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

Путинский повар утверждает, что для начала "Стрелку" нужно будет пройти стандартную процедуру "совет командиров".

По словам Пригожина, среди командиров есть "пара десятков человек", озлобленных на Стрелкова, которые зададут ему вопросы о "сдаче Славянска", "деньгах от Рината Ахметова" и другие. Он отметил, что Стрелков не славится отвагой, мужеством и надежностью, поэтому "вопросы будут заданы — без них никак".

Окончательное решение — оставить Стрелкова или нет — примет сам Пригожин. "Если он будет буксовать, эти вопросы будут ему задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там где он должен будет доказать свою надежность", — добавил повар Путина.

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

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В ответ Стрелок заявил о том, что уже передумал присоединяться к боевикам ЧВК "Вагнера".

В своем Telegram-канале сообщил, что провел телефонный разговор с неким Трошевым Андреем Николаевичем по вопросу организации встречи по участию в боевых действиях в Украине в составе российского ЧВК "Вагнер".

При этом Гиркин объяснил, что он уже почти был готов принять такое решение.

"Речь шла о том, чтобы мне в течение двух суток выдвинуться в Луганск для личной беседы. На что я дал своё обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес - полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались", - заныл "Стрелок".

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Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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