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"Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами": Гиркин угыло признал проблемы армии врагов

3 февраля 2023, 12:06
Боевик Игорь Гиркин (Стрелков).российские войска не могут повредить логистику, через которую Украина получает западное оружие.
Гиркин, ракета
Гиркин угыло признал проблемы армии врагов / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Армия русских оккупантов не в состоянии наносить высокоточные ракетные удары по Украине. Такое признание сделал бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

С очень кислой миной на лице он рассказал, что российские войска не могут повредить логистику, через которую Украина получает западное оружие.

"На украинские ракеты, на "Хаймерсы" те же работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они по Антоновскому мосту под Херсоном по 20 ракет всаживали практически с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами в точку, как попадают "Хаймерсы"! Даже с относительно небольшого расстояния", − жалобным тоном сказал он.

Напомним, ранее путинский приспешник и лидер боевиков ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — орошу его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

До того бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

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