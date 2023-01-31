"Специалист по лжи и воровству": Гиркин истерит из-за "вранья" Пушилина

"Стрелок" опроверг заявления оккупантов о якобы успешном продвижении РФ на Донбассе.

Игорь Гиркин и Денис Пушилин / 1tv.ru

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин опроверг заявления оккупантов о якобы успешном продвижении РФ на Донбассе.

По его данным, наступление РФ в Марьинке прекращено. "Несмотря на все громкие заявления о том, что "вот-вот" - полностью освободить поселок до конца января так и не удалось", — пишет он в Telegram.

По его данным, ожесточенные бои в районе села Водяное - южнее Авдеевки - также не принесли решительного успеха ВС РФ.

"Стрелок" пишет, что наступление оккупантов "завязло" из-за больших потерь в штурмовых частях пехоты, нехватки артиллерийских боеприпасов и - в целом - слабой технической поддержки атакующих частей и их низкой укомплектованности личным составом.

"Под Угледаром бравурные заявления о прорыве непосредственно в ПГТ ожидаемо оказались враньём (ожидаемо потому, что об этом громче всех кричал Дениска Пушилин - а он специалист именно и только по лжи, воровству и жульничеству). Давно превращенный в единую крепость поселок, представляющий из себя компактный микрорайон высотных домов посреди сплошных ровных полей, - взять "наскоком" не удалось", — добавил Гиркин.

Ранее Пригожин разразился потоком оскорблений в адрес террориста Стрелкова, который ранее говорил о желании присоединиться к "вагнеровцам".

"Попробует сбежать — по**у на его лицо", — заявил Пригожин о перспективах Гиркина в ЧВК "Вагнер".

Напомним, бывший главарь боевиков террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) влез в еще одни разборки со своими подельниками.

На сей раз он устроил выяснение отношений с бывшим главарем горловских боевиков Игорем Безлером (кличка "Бес").

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