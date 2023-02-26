"Не надо недооценивать врага": Тука удивил подробностями о российских рычагах влияния

Тука подчеркнул, что у России есть возможности влиять на внутриполитические и внутренние экономические процессы, в первую очередь, в Европе.

Тука удивил подробностями о российских рычагах влияния / ua.depositphotos.com, Главред

Разговоры о будущих договоренностях по поставках вооружения Украине недопустимы, поскольку это может вызвать реакцию России. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

"Абсолютно недопустимо в погоне за хайпом и ура-патриотизмом рассказывать о будущих договоренностях по поставкам вооружения, об успехах и неудачах, о достижениях и поражениях, о сроках и их отсутствии – это абсолютно недопустимо, с военной точки зрения", - подчеркнул Тука.

По его словам, как только Россия получит информацию о том, что продолжаются переговоры по определенным сценарием, и какая-то страна может присоединиться к поставкам вооружения или будет привлечена в качестве ремонтной базы вооружения, которое будет поступать из Украины, в частности, танков, она сразу же задействует свои рычаги влияния, чтобы заблокировать эти процессы.

видео дня

"Не надо недооценивать врага и презирать его возможности. У России, к сожалению, есть возможности влиять на внутриполитические и внутренние экономические процессы, в первую очередь, в Европе. Недопустимы заявления ни о том, что вопрос с предоставлением Украине авиации решен, ни о том, что в июле наши представители власти будут давать интервью с набережной Ялты", - отметил Тука.

Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Напомним, недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

Также Тука рассказал о том, что ждет РФ после поражения в войне с Украиной. По его словам, изгоями россияне не прекратят быть еще по крайней мере четыре поколения, то есть около ста лет. Тука уверен в том, что РФ в конце концов окажется на обочине развития цивилизации.

"Условно говоря, будут охотиться с луками на мамонтов, тогда как остальной мир будет пользоваться айфонами и старлинками. За эти сто лет в такое стадо и превратится Россия. На лучшую судьбу она не заслуживает", - добавил Тука.

Вас может заинтересовать: