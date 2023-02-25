После поражения в войне РФ будет изгоем, россияне останутся стадом — Тука

РФ в конце концов окажется на обочине развития цивилизации, уверен Георгий Тука.

Георгий Тука / УНИАН

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука рассказал о том, что ждет РФ после поражения в войне с Украиной.

"Изгоями россияне не прекратят быть еще по крайней мере четыре поколения, то есть лет сто", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Собеседник уверен в том, что РФ в конце концов окажется на обочине развития цивилизации.

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"Условно говоря, будут охотиться с луками на мамонтов, тогда как остальной мир будет пользоваться айфонами и старлинками. За эти сто лет в такое стадо и превратится Россия. Лучшей судьбы она не заслуживает", — добавил Тука.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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