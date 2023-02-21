Украина работает над поставками вооружения, которого не было раньше в пакетах помощи - Зеленский

Глава государства подчеркнул, что сейчас нет ничего, что могло бы пошатнуть украинскую демократию.

Зеленский рассказал о поддержке США / president.gov.ua

Сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами в сфере военной помощи получило новый толчок, так как стали рассматривать возможность поставок вооружения, которое ранее не входило в состав военной помощи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня я увидел такую решимость президента Джо Байдена и США. И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры - действительно полезные, - что фактически продолжили наш разговор, который мы начали в Вашингтоне во время моего визита в декабре", - заявил президент.

При этом украинский гарант добавил, что сейчас идет работа над поставками дальнобойного оружия.

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"Работаем над поставками дальнобойного оружия и других видов вооружения, которых раньше не было в пакетах поддержки. И я благодарю за очередной пакет, который точно усилит наших ребят на передовой", - сказал Зеленский.

Он акцентировал на том, что "именно сейчас в Украине решается судьба мирового порядка, который основан на правилах, на человечности, на предсказуемости".

"Мы абсолютно уверены, что нет ничего, что могло бы поколебать нашу демократию. Ни один элемент украинской жизни уже не является и никогда не будет хрупким. И наша крепость – это мощный вклад в прочность всех свободолюбивых наций в мире. И сегодня мы с президентом Байденом говорили, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для нашей общей победы в войне, что была начата Россией", - подчеркнул президент.

Визит Байдена в Украину

Президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В ходе визита Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

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