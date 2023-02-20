Вооружения для России – переход "красной линии": США сделали Китаю жесткое предупреждение

США воспринимают Китай как противника и готовы не только конкурировать с Пекином, но и противостоять ему, сказала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

США не позволят Китаю или какой-либо другой стране поставлять оружие России / Коллаж ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Если Китай или какое-либо другое государство собирается предоставить агрессору России летальное оружие для войны против Украины, это будет означать переход "красной линии". США воспринимают КНР как противника и готовы не только конкурировать, но и противостоять Пекину. Об этом заявила представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Как сообщает CNN, она сказала о том, что Вашингтон приветствует мирную риторику Китая, однако будет серьезно реагировать в случае поставок Пекином летального оружия России для войны против Украины.

"Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы красной линией", - отметила представитель США в ООН.

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По ее словам, США сегодня воспринимают Китай не только как своего конкурента, но и как противника. Поэтому Вашингтон в случае необходимости готов противостоять Пекину.

"Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане", - подчеркнула Линда Томас-Гринфилд.

Угроза передачи Китаем оружия России

18 февраля американский телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщил, что КНР может поставлять агрессору России форму или бронежилеты для весеннего наступления.

По информации журналистов, стороны также обсуждают и поставки российским оккупантам летального оружия.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 февраля сказал, что Китай изучает возможность поставок РФ летального оружия. По словам дипломата, Вашингтон уже наблюдал поддержку Москвы со стороны Пекина на уровне риторики, политики, и оказания нелетальной помощи. Если КНР решится оказать весомую военную помощь Москве, Пекин ждут серьезные последствия.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания летальной поддержки России в ее агрессии против Украины, и я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях", - подчеркнул Блинкен.

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Наступление России: