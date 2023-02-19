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Китай может предоставлять РФ форму и бронежилеты для наступления оккупантов в Украине – СМИ

19 февраля 2023, 07:35
Белый дом также обеспокоен, что Пекин рассматривает возможность отправки России летальной помощи.
Путин, Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин / kremlin.ru

Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь, в том числе форму или даже бронежилеты для весеннего наступления. Что касается летальной помощи, то переговоры по этому поводу между Москвой и Пекином продолжаются. Об этом пишет издание NBC News со ссылкой на четырех американских чиновников.

Отмечается, что Китай уже оказал определенную помощь России, в частности поддержав российские кампании по дезинформации и продвигая российские нарративы о войне. Однако новая помощь является более ощутимой и предназначена для использования российскими войсками в Украине.

Белый дом также обеспокоен, что Пекин рассматривает возможность отправки России летальной помощи.

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"Мы четко выразили свою обеспокоенность относительно летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они переступили эту черту, но мы не думаем, что они прекратили это обсуждать", – сообщил источник.

По словам собеседника NBC News, Китай пытается действовать незаметно, а последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку китайским правительством армии РФ.

Один из источников сообщил, что помощь Китая РФ была существенной частью разговора во время встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломатом Китая Ван И после Мюнхенской конференции по безопасности.

По данным издания, Блинкен и другие официальные лица США на конференции в Мюнхене делились с партнерами информацией о китайской помощи России.

"Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания смертоносной поддержки России в ее агрессии против Украины. И я ясно дал понять, что это будет иметь серьезные последствия в наших отношениях", - сказал Блинкен.

NBC News отметило, что пока неизвестно, нарушает ли поддержка Китая России какие-либо санкции и введут ли США санкции или ограничения в отношении Пекина.

Как сообщал Глравред, ранее издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в правительстве КНР писало, что российский диктатор Владимир Путин не предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о своих планах напасть на Украину.

Напомним, в декабре 2022 года председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал заявление по поводу продолжающейся войны России против Украины. Он считает, что необходимо проводить мирные переговоры.

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