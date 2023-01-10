Не предупредил о том, что нападет на Украину: Китай перестал доверять Путину - Financial Times

Российский диктатор Владимир Путин не предупреждал китайского лидера Си Цзиньпина о своих планах напасть на Украину. Об этом сообщает западное деловое издание Financial Times со ссылкой на собственные источники в правительстве КНР.
Путин якобы говорил китайскому лидеру о том, что русские войска будут отвечать, если украинская армия начнет атаку РФ. Но о планах полномасштабного вторжения русский диктатор умолчал. И его репутация в китайском правительстве заметно ухудшилась. Отдельные министры даже говорят о недоверии лично к Путину.
Журналисты FT отметили, что в Китае всерьез допускают сценарий, по которому Россия выйдет из конфликта с Украиной экономически и политически ослабленной "второстепенной страной".
Также сообщается, что заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн был снят с поста с понижением − по причине того, что он не смог спрогнозировать войну России с Украиной.
Китай и Россия
Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на слова политических советников китайского государства, писало, что Си Цзиньпин поручил правительству усилить экономическое партнерство с Россией. Пекин собирается закупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.
До того руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна надеется на сохранение Украиной и Россией "сдержанности" в вопросе войны. Он предлагает разрешить ситуацию "политическими средствами" – с помощью переговоров. При этом войну китайский лидер назвал "украинским кризисом".
Другие новости:
- Зачистка на Луганщине: эксперт рассказал о продвижении ВСУ под Кременной
- РФ может массово ударить по Украине во время праздников: разведка Британии назвала цель такой атаки
- Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерами