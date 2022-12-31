Зачистка на Луганщине: эксперт рассказал о продвижении ВСУ под Кременной

ВСУ удается продвигаться вперед в районе Кременной, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

ВСУ продвигаются под Кременной / коллаж фото УНИАН и Rodrigo Alceu Baliza / flickr.com

Австрийский военный аналитик Том Купер проанализировал ситуацию вокруг продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в районе Кременной Луганской области.

Он отметил, что пока нет достаточных подтверждений тому, что ВСУ удалось прорвать вражескую оборону в районе Кременной.

Вместе с тем он пишет о том, что ВСУ удается продвигаться вперед в районе Кременной, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

"Кременная. Что-то вроде "главной новости" последних двух дней — состоит в том, что заявлено/предполагается — "освобождение Кременной". Соответственно, ВСУ должны были прорвать российскую оборону, и зачистка идёт уже двое суток. Извините, пока не получил и не нашел никакого подтверждения этому: насколько я могу судить, в лесах к северу и югу от города идут ожесточенные бои, и украинцы продвигаются медленно, но они еще не в Кременной", — добавил Купер.

Ситуация на Донбассе

Ранее сообщалось - украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной в Луганской области - этот город имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции на Северодонецк, Лисичанск и Сватово.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города.

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения. По этому российские оккупанты не отступают от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы из полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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