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Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерами

31 декабря 2022, 09:55
В результате удара ВСУ были ликвидированы старшие офицеры оккупантов РФ.
На юге ВСУ уничтожили четыре военных склада
ВСУ уничтожили вражеский штаб вместе с офицерами РФ / Фото УНИАН

Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по одному из штабов оккупационной армии РФ в Украине.

Об этом в своем Telegram рассказал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

По его данным, в результате удара ВСУ были ликвидированы старшие офицеры оккупантов РФ.

"Штирлиц" пишет, что уничтожен командир 37-й бригады российских оккупантов.

Кроме того, вместе с ним также взорвали 11 офицеров из российского штаба, уточнил Штефан.

Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерами

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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