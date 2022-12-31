Штаб оккупантов взлетел на воздух: ВСУ уничтожили комбрига РФ вместе с 11 офицерами

Стали известны подробности удара Вооруженных сил Украины по одному из штабов оккупационной армии РФ в Украине.
Об этом в своем Telegram рассказал офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").
По его данным, в результате удара ВСУ были ликвидированы старшие офицеры оккупантов РФ.
"Штирлиц" пишет, что уничтожен командир 37-й бригады российских оккупантов.
Кроме того, вместе с ним также взорвали 11 офицеров из российского штаба, уточнил Штефан.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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