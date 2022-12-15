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Китай сделал ставку на РФ: Пекин будет больше покупать нефти, газа и усилит связи с Москвой – WSJ

15 декабря 2022, 07:18
Партнерство Китая и России уже помогло руководству агрессора уменьшить последствия санкций Запада, что позволяет Путину вести войну, отмечается в материале.
Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин намерен расширить сотрудничество с Россией Путина - СМИ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Глава Китая Си Цзиньпин дал задание своему правительству усилить экономическое сотрудничество с Россией. Пекин собирается покупать у Москвы больше нефти, газа, товаров сельскохозяйственного назначения, расширить энергетическое партнерство в Арктике и увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру. Сотрудничество, которое есть уже сейчас, помогает снизить последствия западных санкций для страны-агрессора и позволяет вести войну против Украины.

В материале The Wall Street Journal журналисты, ссылаясь на слова политических советников китайского государства, пишут, что Си Цзиньпин поручил правительству усилить экономическое партнерство с Россией. Если раньше Пекин публично держал дистанцию от Москвы, теперь он усиливает свою долгосрочную ставку на российское государство.

"План включает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, расширение совместных энергетических партнерств в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, такую ​​как железные дороги и порты", - отмечается в статье.

Также указывается, что КНР и РФ проводят все больше финансовых операциях, используя вместо евро и доллара свои валюты – рубли и юани. Подход помогает им оградить себя от будущих западных санкций и расширяет циркуляцию китайской национальной валюты.

В WSJ подчеркнули, что партнерство Пекина и Москвы уже помогло властям страны-оккупанта снизить последствия санкций Запада и позволяет Путину вести войну. К тому же страны, которые экономически зависят от Китая, напрямую не объявляют о своей поддержке ни России, ни Украины.

Позиция Китая по войне России против Украины

Президент Владимир Зеленский говорил, что если бы Китай, который придерживается формального нейтралитета в войне, поддержал бы Киев, такая позиция вынудила бы Москву пойти на завершение военных действий.

По словам Зеленского, после нападения России диалога Киева и Пекина фактически нет.

В МИД Китая в октябре после выступления Путина на Валдае, в котором он разразился обвинениями в адрес Запада, опубликовали заявление по итогам встречи министров иностранных дел КНР и России.

В нем было сказано, что китайское государство поддерживает Москву, политику Путина, и утверждение РФ, дескать, в качестве "крупного государства" на международной политической арене.

Смотрите видео ТСН - на чьей стороне Китай в войне России с Украиной

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