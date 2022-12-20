"Ни в чьих интересах": Си Цзиньпин однозначно высказался насчет войны в Украине

Китайский лидер считает, что затягивание войны в Украине не соответствуют интересам ни одной из сторон.

Си Цзиньпин / RG

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал заявление по поводу продолжающейся войны России против Украины.

Он считает, что необходимо проводить мирные переговоры. Такое заявление председатель КНР сделал в эфире Центрального телевидения Китая.

Китайский лидер считает, что затягивание войны в Украине не соответствует интересам ни одной из сторон, которые в ней участвуют.

"Китай твердо привержен позиции содействия переговорам о мире и считает, что затягивание и усложнение кризиса не соответствуют интересам всех сторон", — добавил Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что Китай будет твердо поддерживать страну-агрессора РФ и ее диктатора Владимира Путина в реализации ее политики, стратегических целей и утверждении статуса России в качестве "великой державы" на мировой политической арене. Пекин собирается усилить взаимодействие с Москвой и вывести сотрудничество на новый уровень. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китая.

В свою очередь российский оппозиционер, политик и политолог Леонид Гозман отмечал, что заявления Китая в отношении России могут быть разными, однако если сообщение МИД КНР демонстрирует позицию Пекина, Путину удалось достичь большого тактического успеха. Однако это сигнал о возможном превращении РФ в китайскую колонию.

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