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Байден четко понял, зачем Украине истребители, когда услышал сирену в Киеве - Подоляк

20 февраля 2023, 22:49
Несмотря на предупреждения России о том, что в Киеве будет президент США, там все равно решили проявить свою сущность и подняли в небо ракетоносители.
Байден в Киеве, встреча с Зеленским
Байден понял, для чего Украине нужны истребители / president.gov.ua

В Киеве 20 февраля во время визита президента США Джо Байдена была объявлена воздушная тревога. Именно в этот момент американский президент вместе с Владимиром Зеленским участвовал в церемонии чествования павших Героев Небесной Сотни.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала, несмотря на предупреждения страны-агрессора России о том, что в Киеве будет президент США, там все равно решили проявить свою сущность и подняли в небо ракетоносители.

Он подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения, когда Россия неожиданно начала терроризировать Украину ракетными ударами, руководство Украины просило НАТО закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить ракетные атаки. Тогда Украине отказали, объяснив это угрозой эскалации, но через год после полномасштабного вторжения Украина уже сможет сама закрыть свое небо, если получит западные самолеты.

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"Сегодня концепция закрытого неба является общепринятой, все соглашаются, что это нужно. Вот в рамках этой концепции Украине нужно, чтобы действительно это было закрытое небо, а не частица закрытого неба, за счет систем ПВО", - сказал Подоляк.

Он добавил, что Украине нужны истребительные самолеты, которые имеют комплекс перехвата для того, чтобы активно работать с гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, которые атакуют украинские города.

"Мне представляется, что президент США четко понял, почему это важно, когда услышал эту сирену и ему доложили, что это поднялись в небо самолеты с гиперзвуком", - сказал советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что Джо Байден проявил свою смелость, решив приехать в Киев. По мнению советника главы Офиса президента, воздушная тревога во время визита Байдена – это демонстрация психического состояния некоторых людей в России.

Он рассказал, что тревога была вызвана поднятием в небо Беларуси ракетоносителей гиперзвуковых ракет "Кинжал". По мнению Подоляка, гости этот жест хорошо запомнили.

Президент США приехал с визитом в Киев

Напомним, президент США Джо Байден посетил Киев в понедельник, 20 февраля. Он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден заявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Его объявят во вторник, 21 февраля. Кроме того, президент США также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячи артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т. д.

Позже стали известны детали подготовки визита в Украину президента США Джо Байдена. Американскому лидеру представили план визита в Украину, включая встречу с Зеленским, на польско-украинской границе или даже во Львове. В свою очередь Байден однозначно настоял на том, что его визит должен быть именно в столицу Украины.

В то же время стало известно, что США перед визитом Байдена в Украину связывались со страной-агрессором Россией. Белый дом предупредил Кремль о визите американского президента, чтобы "избежать конфликтной ситуации" и не вызвать столкновения двух ядерных держав.

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