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"Мы все помним": Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцев

18 февраля 2023, 22:30
Украинский гарант отметил, что это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года.
'Мы все помним': Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцев
Зеленский заявил, что РФ привлекут к ответственности за геноцид украинцев / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый российский ракетный удар по украинским городам будет иметь для страны-агрессора России конкретные юридические последствия. Об этом украинский гарант сказал во время своего вечернего видеообращения.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей о неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и ее народа", - сказал Зеленский.

Украинский гарант подчеркнул, что Россия будет отвечать за каждый ракетный удар по Украине на юридическом уровне.

видео дня

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумской и Донецкой области, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - сказал президент.

Он отметил, что это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года.

"Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево – особенно сегодня – и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. Мы сделаем это. Сделаем вместе со всем миром. Слава каждому и каждой, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизни унесла эта война, это государство – Россия и ее агрессия!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение. Он отметил, что в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу с поставку дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и мир уже услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создании авиационной коалиции", - сказал Зеленский.

Ранее президент Зеленский заявлял, что российская агрессия угрожает не только Украине. По словам президента, мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

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