Черник рассказал, произойдет ли катастрофа на фронте, если ВСУ отойдут от Бахмута

По данным западных медиа, представители Пентагона советовали Украине не зацикливаться на обороне Бахмута, ведь это якобы может помешать весеннему контрнаступлению ВСУ. Однако такие публикации могут быть лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО).
Как отметил военный эксперт Петр Черник в эфире 24 канала, война – это игра возможностей, а потому никто не отменяет ИПСО. Причем такие операции не всегда имеют отрицательное значение.
"Мы также их проводим и осуществляем давление на противника, чтобы он до конца не понимал, где именно на самом деле будет готовиться наше украинское контрнаступление", - отметил Черник.
Военный эксперт подчеркнул, что война – это также искусство обмана.
"Нет сомнений в том, что будет третья блестящая украинская наступательная операция. Для этого Украине нужно сосредоточить силы и средства на определенном направлении незаметно для врага", - отметил Черник.
Как подчеркнул военный эксперт, украинские защитники уже более полугода обороняют Бахмут. Город сейчас действительно превратился в серьезную крепость.
"Я бы не спешил его списывать. Это стратегическая точка. Вместе с тем, если будет нужно сделать тактический маневр и уход, не вижу в этом никакой катастрофы", - заявил Черник.
Военный эксперт напомнил, что летом 2022 года украинские защитники отошли от Северодонецка и Лисичанска на Луганщине. А через некоторое время ВСУ провели блестящую Харьковскую контрнаступательную операцию, а позже – и Херсонскую.
"В искусстве войны какая-то из битв может быть проиграна. Не бывает так, чтобы все сражения были исключительно победные. Самое главное – одержать победу в войне", - подчеркнул Черник.
Кто такой Петр Черник
Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Ситуация в Бахмуте
Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины. Он отметил, что за последнюю неделю российские оккупанты еще больше активизировались и пытаются прорвать украинскую оборону.
"Крайняя неделя – это такое просто нашествие, когда противник волна за волной, работает артиллерия, работают вражеские РСЗО, выезжают вражеские танки, пытаются атаковать наши наблюдательные пункты, прорвать оборону и окружить Бахмут с юга и севера. Сейчас мы фронт держим. К сожалению, такая интенсивность боев приводит к тому, что увеличиваются потери. Но потери с украинской стороны не соизмеримы с российскими потерями. Противник просто пытается живой силой и огневым валом пробить себе дорогу", - рассказал боец ВСУ.
Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на Бахмутском направлении россияне действуют тактикой малых групп, которые пытаются под прикрытием рельефа подойти к украинским позициям и завязать ближний бой.
Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).
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