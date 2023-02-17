"После этой войны на Донбассе ничего живого не будет": Зеленский заявил о победе в ближайший год

Владимир Зеленский заявил, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

Война на Донбассе, Зеленский / t.me/pavlokyrylenko_donoda/6744, president.gov.ua

Президент Украны Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе, где происходят активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого.

"О наступлении (России, - ред.). Там не так сложно, там не такие гении работают в военно-политическом руководстве РФ. Они ищут слабые места в нашей обороне, смотрят на нашу логистику. Не случайно они бьют по гражданскому сектору, по инфраструктуре, по логистике, по энергетической сети. Все это удары не случайны", - сказал Зеленский во время Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, россияне пытаются запугивать людей, чтобы был хаос и не было мощи от объединения внутри государства.

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"Они постоянно над этим работают. Поэтому они ищут любые слабые места - они смотрят на юг нашего государства. Они работают без пауз все эти месяцы почти год на востоке, там самая горячая, там их самая большая группировка. Даже тогда, когда мы деоккупировали Херсон где-то 40 тысяч их военных бежали на восток", - отметил президент.

Оккупанты ищут слабые места нашей обороны

"Как они там воюют? Каждый день бьют артиллерией по гражданским домам, совершенно неслучайно, все разрушают, для того чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда пытаются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас и о людях, и об инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.

Победа Украины

Владимир Зеленский заявил, что быстрая победа Украины с освобождением всех оккупированных территорий реальна.

По словам президента, сейчас приоритетом является скорость предоставления Украине помощи, поскольку Путин "рассчитывает на замедление помощи и разделение поддержки мира", что может привести к "усталости от войны" в мире.

Зеленский также предупредил, что затягивание войны означает большие разрушения, прежде всего на Востоке Украины.

"Реальной целью является скорейшее освобождение Украины, "чтобы в следующем году мы встретились в Мюнхене на первую послевоенную конференцию по безопасности, при условии свободной Украины, свободной Европы, свободного мира", - сказал президент.

Новое наступление РФ в Украине

Новое наступление российских оккупационных войск уже началось, заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще недели две наступление будет нарастать, а его кульминация будет до марта. Это максимум, который оккупанты смогут показать сегодня.

Также Жданов оценил риски нового наступления армии РФ на Киев и Харьков. По его словам, на сегодняшний момент прямой угрозы не существует. Российские войска, которые сосредоточены на границе, способны провести лишь разведку боем, и это их максимум.

Российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. ВСУ отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

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