"Есть большие риски": Путин рассчитывает, что мир устанет от войны – Зеленский

Диктатор РФ хочет, чтобы Запад замедлил предоставление помощи Украине – не только военной, но и финансовой и политической.

Путин рассчитывает, что мир устанет от войны, заявил Зеленский/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин рассчитывает на возникновение в мире усталости от войны в нашем государстве. Российский диктатор надеется, что западные страны устанут и замедлят предоставление военной и финансовой помощи, а также политическую поддержку.

Зеленский подчеркнул, что не разделяет такие надежды Путина. Но в то же время он отметил, что риски есть. Об этом украинский лидер сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Я не разделяю точку зрения президента Путина, но понимаю риски. Я уверен, что большие риски действительно есть. Он (Путин – ред.) рассчитывает на то, чтобы прежде всего помощь и поддержка была замедлена. Здесь я говорю не только об оружии. Мы говорим о поддержке – финансовой и политической поддержке на всех площадках. В частности ООН, на Африканском континенте, объединение мира вокруг Украины – объединение прежде всего ЕС", – подчеркнул президент Украины.

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В Кремле пытаются сделать так, чтобы Украина в 2023 году не была такой укрепленной, как в 2022-ом.

"Когда ты не являешься целым организмом, ты будешь уставать. Потому что есть вопросы, есть вызовы, энергетические, инфляционные и т. п. Он пытается объединить все эти вызовы, то, что есть в мире, соединить с санкционной политикой государств. Но мы понимаем, что всё это происходит именно из-за того, что он начал войну", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не стоит уставать напоминать себе и другим, кто и почему начал эту войну. Президент Украины добавил, что Путин не собирается останавливаться на Украине.

Планы Путина относительно войны в Украине

Ранее военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин выразил мнение, что РФ не оставляет попыток захватить Украину и не жалеет для этого личного состава. В Кремле уже понимают, что они проиграли войну, но всё равно пытаются продолжать боевые действия, чтобы оттянуть момент их провала. Враг затягивает войну, имея надежду на то, что Запад, возможно, когда-то перестанет помогать украинцам.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее сказала, что Путин еще имеет достаточно самоуверенности, чтобы до сих пор надеяться на победу РФ в войне. Поэтому он будет продолжать воевать. Однако главный вопрос на это время – выдержат ли россияне.

Напомним, генерал США Стэнли Маккристал отмечал, что война России против Украины вошла в новую фазу после того, как страна-агрессор бросила на поле боя больше российских оккупантов. Увеличение количества захватчиков на фронте может затянуть продолжительность боевых действий.

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