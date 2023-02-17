УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Есть большие риски": Путин рассчитывает, что мир устанет от войны – Зеленский

17 февраля 2023, 17:06
Диктатор РФ хочет, чтобы Запад замедлил предоставление помощи Украине – не только военной, но и финансовой и политической.
Владимир Зеленский, Владимир Путин
Путин рассчитывает, что мир устанет от войны, заявил Зеленский/ Офис президента Украины, сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин рассчитывает на возникновение в мире усталости от войны в нашем государстве. Российский диктатор надеется, что западные страны устанут и замедлят предоставление военной и финансовой помощи, а также политическую поддержку.

Зеленский подчеркнул, что не разделяет такие надежды Путина. Но в то же время он отметил, что риски есть. Об этом украинский лидер сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

"Я не разделяю точку зрения президента Путина, но понимаю риски. Я уверен, что большие риски действительно есть. Он (Путин – ред.) рассчитывает на то, чтобы прежде всего помощь и поддержка была замедлена. Здесь я говорю не только об оружии. Мы говорим о поддержке – финансовой и политической поддержке на всех площадках. В частности ООН, на Африканском континенте, объединение мира вокруг Украины – объединение прежде всего ЕС", – подчеркнул президент Украины.

видео дня

В Кремле пытаются сделать так, чтобы Украина в 2023 году не была такой укрепленной, как в 2022-ом.

"Когда ты не являешься целым организмом, ты будешь уставать. Потому что есть вопросы, есть вызовы, энергетические, инфляционные и т. п. Он пытается объединить все эти вызовы, то, что есть в мире, соединить с санкционной политикой государств. Но мы понимаем, что всё это происходит именно из-за того, что он начал войну", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что не стоит уставать напоминать себе и другим, кто и почему начал эту войну. Президент Украины добавил, что Путин не собирается останавливаться на Украине.

Планы Путина относительно войны в Украине

Ранее военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин выразил мнение, что РФ не оставляет попыток захватить Украину и не жалеет для этого личного состава. В Кремле уже понимают, что они проиграли войну, но всё равно пытаются продолжать боевые действия, чтобы оттянуть момент их провала. Враг затягивает войну, имея надежду на то, что Запад, возможно, когда-то перестанет помогать украинцам.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд ранее сказала, что Путин еще имеет достаточно самоуверенности, чтобы до сих пор надеяться на победу РФ в войне. Поэтому он будет продолжать воевать. Однако главный вопрос на это время – выдержат ли россияне.

Напомним, генерал США Стэнли Маккристал отмечал, что война России против Украины вошла в новую фазу после того, как страна-агрессор бросила на поле боя больше российских оккупантов. Увеличение количества захватчиков на фронте может затянуть продолжительность боевых действий.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:05

5 "несъедобных" вещей, которые ели советские дети тайком от родителей

17:51

Успехов будет пруд пруди: самые удачливые знаки зодиака в 2023 годуВидео

17:39

"Хочу, чтобы россияне осознали свою ответственность": Клаус Майне рассказал о поддержке УкраиныВидео

17:38

Копия мама: Маша Ефросинина показала взрослую дочьВидео

17:18

"Бедный дедуля, что за чучело": 77-летняя мать Наташи Королевой шокировала россиян фото с мужемВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:14

Почему нельзя взбивать пюре блендером - блюдо будет безвозвратно испорчено

17:10

Зачем хозяйки ставят соду под кровать: навсегда забудете о серьезной проблеме

17:08

Настя Каменских впервые публично обратилась к Потапу после слухов о разводе

17:06

"Есть большие риски": Путин рассчитывает, что мир устанет от войны – ЗеленскийВидео

Реклама
17:05

Помнят все обиды и упиваются своей местью: имена женщин, которые не прощают предательствоВидео

16:45

Какие повестки вручают в Украине и где их могут выдать: простые и ясные ответыВидео

16:40

Сможет ударить по объектам "двойного назначения" РФ: эксперт заявил о важности ракет Storm Shadow для Украины

16:35

Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

16:34

Морозов больше не будет: синоптики рассказали, когда Украину накроет сильнейшее потеплениеВидео

16:15

Тайна советской канистры: почему ее делали с тремя ручками

16:08

"Она горбатая, горб огромный": Соседов взъелся на "больную" ПугачевуВидео

16:00

"Танки – максимум через месяц": в ОП сказали, когда Украина может получить самолеты и дальнобойные ракетыВидео

16:00

Старый хищник все еще кусается: как сейчас выглядит обаятельный Волк из сериала Десятое королевство

16:00

Как сделать авокадо мягким, если фрукт необходим уже сейчасВидео

15:44

Россия стянула к границе с Сумской областью 10 тысяч военных - The TimesВидео

Реклама
15:33

"Патриот" создали в противовес "Вагнеру": Пономарев рассказал о провальной идее ШойгуВидео

15:28

Устоять просто невозможно: ленивая пицца из лаваша на сковороде за 10 минут - рецептВидео

15:27

Популярная российская актриса поддержала Лию АхеджаковуВидео

15:07

"Выбрал не ту дорогу, стал предателем": отец Александра Реввы облил помоями сынаВидео

15:01

Факты, о которых нельзя было говорить: Комаров озвучил подробности документального проекта "Год"Видео

14:42

Освобождение Крыма предусматривает 4 аспекта: на полуострове меняются настроения – ГУРВидео

14:39

Взрывы у аэропорта: росСМИ пожаловались на атаку дронов под БрянскомВидео

14:39

Игнорировали, не хотели находится рядом: россиянка распустила сопли по поводу изоляции на "Мисс Вселенная"Видео

14:32

Зеленский - герой нашего времени: голливудская дива Энн Хэтэуэй поддержала УкраинуВидео

13:58

"Кремль убеждает Запад, что Путина стоит беречь": экс-депутат Госдумы сказал, кто может убрать диктатораВидео

13:49

Эксперт озвучил сценарии завершения войны в Украине, один из них уже не сработаетВидео

13:44

Охота на "кротов" Путина: Запад накрыл масштабную сеть шпионов РФ — WPВидео

13:31

Принесет достаток и везение: как назвать собаку со смыслом

13:04

Галкин признался, что его жизнь в РФ стала невыносимой, когда Зеленский стал президентом Украины

13:00

Гороскоп на завтра 18 февраля 2023: Близнецам – информация, Стрельцам – расслабление, Рыбам – мечты

12:48

"Ашан" влип в скандал с поставками товаров оккупантам и мобилизацией в РФ — расследование

12:27

"У меня собака на заводе так воет": в сеть попало видео, как поет критик СоседовВидео

12:18

Какая собака приносит удачу, а какая - деньги и любовь: приметы и суеверия

12:12

"Боевые козы - не боятся ни танков, ни россиян": в центре Киева весело скакали милые животныеФотоВидео

12:00

Путин боится разворота оружия против себя: Илья Пономарев - о частных армиях в РоссииЭксклюзив

Реклама
11:56

Норвежский генерал дал тревожный прогноз: сомневается в военной победе Украины над РФВидео

11:54

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

11:53

"Путин до сих пор уверен, что РФ может победить": в Госдепе США сказали, что остановит диктатораВидео

11:43

Секретный ингредиент мгновенно очистит шампиньоны и сэкономит ваше время: суперский трюкВидео

11:39

Команда волонтеров открыла ящик пожертвований для украинцев: кто может получить 700 долларовВидео

11:23

ВСУ уничтожили подполковника РФ - командира разведки оккупантовВидео

11:17

Русские агрессоры теряют 2 тысячи солдат за каждый 91 метр оккупации - разведка НАТОВидео

11:08

ВСУ получили уже 70 автомобилей при содействии Favbet FoundationФото

10:41

"Лежит в крови в могиле": россиянка ошалела от инсталляции в Гамбурге с "мертвым Путиным"Видео

10:31

Голова и спина под запретом: где лучше не гладить собакуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять