Сможет ударить по объектам "двойного назначения" РФ: эксперт заявил о важности ракет Storm Shadow для Украины

Великобритания и Польша в отличие от остального Запада, ободряют удары Украины по территории России, считает Андрей Пионтковский.

Андрей Пионтковский, Storm Shadow / скриншот YouTube

Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи километров.

Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины, заявил в интервью УНИАН политолог и публицист Андрей Пионтковский.

Он отметил, что Великобритания и Польша в отличие от остального Запада, ободряют удары Украины по территории России.

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"Переговоры Зеленского в ООН показывают, что Великобритания с помощью Польши готова дать ракеты Storm Shadow, их дальность - до 1 тысячи километров. Наличие такой ракеты послужит сдерживающим фактором для русских. Украина может заявить, что на любой последующий удар мы ответим ударом по объектам "двойного назначения" РФ - энергетической или логистической структуре", - отметил Пионтковский.

Кто такой Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. Активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал много статей и монографий по этой теме. С 2019 года дает интервью различным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и дает предположения, делится наблюдениями. Из-за преследования в РФ живет в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

По его словам, это серьезно изменит ситуацию.

"Британия может сделать это самостоятельно. Это независимое великое государство. Помните, Борис Джонсон еще в марте-апреле прошлого года, в очень тяжелое время, когда помощи было меньше, он, раздраженный этими ограничениями НАТО, заявил о понятии "коалиции желающих", - пояснил эксперт.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Продолжаются дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.

Напомним, в начале месяца Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

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