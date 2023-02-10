Украина готова ударить по войскам РФ в Крыму дальнобойными ракетами Британии – The Times

В Британии обсуждают, включать ли в пакет помощи Украине противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadows класса "земля-воздух", пишут журналисты.

В Британии обсуждают возможность поставок Украине ракет Harpoon или Storm Shadows - The Times / Коллаж 93-я ОМБр Холодный Яр, соцсети

Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Идут дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.

Как сообщает The Times, глава правительства Британии Риши Сунак после визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон дал обещание направить Киеву больше военной помощи.

Идут дискуссии по поводу того, включать ли в пакет военной помощи противокорабельные ракеты Harpoon или же Storm Shadows класса "земля-воздух".

Журналисты пишут, что украинские источники им подтвердили информацию, согласно которой Киев будет готов применить полученные от Великобритании дальнобойные ракеты для ударов по российским войскам в оккупированном Крыму. Ранее президент Зеленский уже предупреждал – оружие большое дальности от Запада будет задействовано для ударов "вглубь оккупированных территорий".

Война России против Украины

Глава Минобороны Алексей Резников ранее сказал, что Украина не применяет по территории страны-агрессора России оружие, предоставленное западным миром.

ВСУ задействуют дальнобойные ракеты GLSDB с дальностью 150 километров по российским оккупационным войскам на захваченных территориях.

Заместитель директора России Путина в Совбезе РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Киева.

Дескать, если ВСУ нанесут удары из GLSDB по российским войскам в захваченном Крыму, Москва в ответ, мол, "применит все виды оружия".

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец полагает, что Украина может наносить удары по военным объектам РФ при помощи беспилотника Ту-141.

По его словам, у Киева есть оружие, способное проникать на территорию врага на глубине 300 км.

Угроза наступления России: