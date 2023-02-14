glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковник

14 февраля 2023, 03:15
Такие ракеты могут оставаться практически невидимыми. Украинские военные смогут ударить ими не только по кораблям РФ, но и по морским базам и Крымскому мосту.
Ракета Storm Shadow, Роман Свитан
Украина может получить мощные ракеты Storm Shadow, отмечает Роман Свитан/ Википедия, скрин

Украина может получить от западных партнеров мощные ракеты GLSDB и Storm Shadow. Как первые, так и вторые способны сильно повлиять на ситуацию на поле боя. Первые имеют дальность стрельбы 150 километров, поэтому оккупантам придется еще дальше прятать свои системы управления. Вторые ракеты смогут бить на далекое расстояние – от 250 до 1000 километров, что позволит доставать захватчиков даже в оккупированном Крыму.

Если Украина получит ракеты Storm Shadow, она сможет уничтожить Черноморский флот страны-агрессора России. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

GLSDB – это ракеты к HIMARS с дальностью 150 километров. По словам полковника, Украине сейчас нужны такие ракеты, ведь российские захватчики уже приспособились к ракетам М31 дальностью 80 километров и размещают свои системы управления на дальнем расстоянии.

видео дня

"Плюс есть и хорошие новости (по крайней мере, они просачиваются) о передаче Украине франко-английских крылатых ракет морского и воздушного базирования [Storm Shadow]. Ею можно стрелять с подводных лодок, с кораблей. Но этого у нас нет, однако (этими ракетами может стрелять – ред.) любой самолет, который несет HARM (а у нас их несколько, ведь даже Миг-29, Су-27 могут нести такие ракеты)", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Дозвуковые ракеты Storm Shadow имеют дальность от 250 до 1000 километров в зависимости от модификации.

Композитная часть такой ракеты имеет вес полтонны, поэтому она может пробить практически любой борт и взорвать любой объект.

"Также у нее очень хорошая инерционная система наведения, плюс на последнем этапе включается инфракрасная головка самонаведения. Причем всё это делается без участия летчика – нам просто надо самолетами эту ракету поднять в воздух, вывести в определенную точку пуска и сбросить. А дальше ракета самостоятельно, исходя из информации, которую в нее вложили на земле, выполняет полет на высотах до 50 метров, под лучами радаров любого ЗРК", – объясняет полковник.

Ракета Storm Shadow из-за своих особенностей и небольшой высоты полета может оставаться практически невидимой, особенно над морем, где ее даже визуально некому увидеть.

Такая ракета дорогая – она стоит более миллиона долларов, однако хорошо выполняет нужные задачи, говорит Свитан. Он выразил мнение, что такие ракеты, вероятнее всего, нам передадут. При этом с их помощью украинские военные смогут уничтожить Черноморский флот РФ.

"Когда начнут идти ко дну части черноморской флотилии РФ, можно будет говорить как раз о работе таких ракет. Хотя она может работать и по морским базам (еще четыре осталось в Крыму), по Крымскому мосту – несколько таких ракет точно сделают его непригодным. Потому что 3-4 ракеты, то есть около полутора тонн боеприпасов, полностью выведут его из строя. Плюс в Крыму очень много баз и складов – например, склады в Саках и Джанкое еще остались. Поэтому для нее целей как раз хватит", – подытожил полковник.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Продолжаются дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.

Напомним, в начале месяца Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

Читайте также:

война в Украине ракета вторжение России черноморский флот РФ новости Крыма Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:45

Свитан откровенно ответил, есть ли у Украины шансы выйти в этом году на границы 1991 года

03:20

Зачем засохший багет моют под холодной водой и заворачивают в фольгу - уникальный рецепт гренокВидео

03:15

"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковникВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему россияне на фронте несут громадные потериВидео

01:31

"Вот и беленькая подоспела": бутылка водки вызвала у Волочковой экстазВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:51

Почему 14 февраля никогда не выносили мусор: приметы и что нельзя делатьВидео

00:20

Вселенная раскошелится: 3 знака зодиака скоро получат ошеломительную сумму денегВидео

13 февраля, понедельник
23:54

Небеса защищают от всех невзгод: обладательницы каких имен всю жизнь находятся под крылом ангеловВидео

23:40

"Наши партнеры уже решают этот вопрос": Свитан рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым и ДонбассВидео

Реклама
22:52

"Отсидеться не получится": Лукашенко очнулся и сделал резкий выпад из-за войны в УкраинеВидео

22:25

Что делать, если лук пророс: правила хранения и спасения чудо-овоща с пользой для здоровья

22:21

Мощная поддержка от Польши: Украине передадут 60 модернизированных танков Т-72 и 14 "Леопардов"Видео

22:12

В Украине цены на яйца резко изменятся: чего ждать в ближайшие месяцыВидео

22:02

Нежный гигант: бывшая жена Виталия Кличко показала младшего сына мэра Киева

21:19

Шли в наступление: под Угледаром ВСУ уничтожили огромную колонну оккупантовВидео

21:17

"С ней пытаются расправится": российская певица сообщила об опасности для Ахеджаковой

21:07

Искренние, самоотверженные и смелые: во время обороны Бахмута трагически погибли двое полицейскихВидео

20:59

Канада, Франция и США просят своих граждан немедленно покинуть Россию и БеларусьВидео

20:45

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

20:10

Неожиданно "шарахнуло": российская певица оказалась в эпицентре землетрясения в ТурцииВидео

Реклама
20:08

"Никаких геройских историй о папе-космонавте": Анатолий Анатолич рассказал, как убили его отца

19:54

"Не только освобождение территорий, но и усиление ВСУ": Залужный поделился видением победы УкраиныВидео

19:36

Путин объявит новое наступление, когда будут двигаться танки и самолеты – политтехнолог о планах РФВидео

19:29

Сколько можно носить домашние тапочки, чтобы не заболетьВидео

19:20

Уроки Минских договоренностей, которые нельзя забыватьмнение

19:14

Samsung Galaxy S23 Ultra - первая топовая новинка 2023 года новости компании

19:09

Lifecell круто взвинчивает тарифы: украинцам назвали дату и новую ценуВидео

19:00

Как без лишних усилий разделать скумбрию на филе: невероятные трюки на заметку хозяйкамВидео

18:39

Пухлые щечки и широкая улыбка: Тина Кароль показала архивное фото с красавчиком-братом

18:32

Как сделать, чтобы масло не стреляло: чрезвычайно простой способ навсегда забыть о проблеме

18:11

"Авиация точно будет": эксперт рассказал о западном оружии для наступления ВСУВидео

17:48

Почему 15 февраля нельзя класть деньги на стол: приметы и что запрещено делать на Сретение ГосподнеВидео

17:32

Гарантии безопасности для Украины: в НАТО раскрыли вероятную формулу и срокиВидео

17:12

Favbet Foundation передал ВСУ на передовую еще два внедорожника

17:03

Своего не отдадут и чужое возьмут: самые жадные знаки зодиака

17:03

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся объявить, что ждут третьего ребенкаВидео

16:47

Финский актер продает украинские блюда, чтобы помочь УкраинеВидео

16:46

"Наступит его конец": астролог назвал месяц смерти ПутинаВидео

16:43

В бункер – на бронепоезде: Путин пересел из самолета на "железку"Видео

16:29

Истребители и тяжелое вооружение для Украины: Столтенберг заявил, что РФ начала крупное наступлениеВидео

Реклама
16:24

Небанальные идеи: какой оригинальный подарок на 14 февраля можно подарить любимому человекуВидео

16:15

В Украину ворвется сильный шторм: синоптики объявили об опасности и сильном снегопадеВидео

16:09

Но в топе у украинцев: российская певичка Инстасамка перечисляет огромные суммы на армию оккупантовВидео

16:06

Красный Крест выплачивает по 2,5 тысячи гривен: кому из украинцев светит поддержкаВидео

15:57

Путин под наблюдением онколога: в РФ засекретили закупки "Кремлевки"Видео

15:57

Меган Фокс ответила на слухи о том, что она бросила жениха из-за его изменыВидео

15:53

РФ может напасть на одну из стран НАТО: майор ВСУ объяснил цель ПутинаВидео

15:39

Митяй из "Сватов" стал седым потрепанным дедомВидео

15:38

Готовим пышный и золотистый омлет: 3 ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки

15:01

В СССР не выбрасывали испорченные фрукты и прокисшее молоко: как их использовали хозяйкиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять