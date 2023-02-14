"Украина уничтожит Черноморский флот РФ": мы можем получить мощные ракеты Storm Shadow – полковник

Такие ракеты могут оставаться практически невидимыми. Украинские военные смогут ударить ими не только по кораблям РФ, но и по морским базам и Крымскому мосту.

Украина может получить мощные ракеты Storm Shadow, отмечает Роман Свитан/ Википедия, скрин

Украина может получить от западных партнеров мощные ракеты GLSDB и Storm Shadow. Как первые, так и вторые способны сильно повлиять на ситуацию на поле боя. Первые имеют дальность стрельбы 150 километров, поэтому оккупантам придется еще дальше прятать свои системы управления. Вторые ракеты смогут бить на далекое расстояние – от 250 до 1000 километров, что позволит доставать захватчиков даже в оккупированном Крыму.

Если Украина получит ракеты Storm Shadow, она сможет уничтожить Черноморский флот страны-агрессора России. Об этом рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

GLSDB – это ракеты к HIMARS с дальностью 150 километров. По словам полковника, Украине сейчас нужны такие ракеты, ведь российские захватчики уже приспособились к ракетам М31 дальностью 80 километров и размещают свои системы управления на дальнем расстоянии.

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"Плюс есть и хорошие новости (по крайней мере, они просачиваются) о передаче Украине франко-английских крылатых ракет морского и воздушного базирования [Storm Shadow]. Ею можно стрелять с подводных лодок, с кораблей. Но этого у нас нет, однако (этими ракетами может стрелять – ред.) любой самолет, который несет HARM (а у нас их несколько, ведь даже Миг-29, Су-27 могут нести такие ракеты)", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Дозвуковые ракеты Storm Shadow имеют дальность от 250 до 1000 километров в зависимости от модификации.

Композитная часть такой ракеты имеет вес полтонны, поэтому она может пробить практически любой борт и взорвать любой объект.

"Также у нее очень хорошая инерционная система наведения, плюс на последнем этапе включается инфракрасная головка самонаведения. Причем всё это делается без участия летчика – нам просто надо самолетами эту ракету поднять в воздух, вывести в определенную точку пуска и сбросить. А дальше ракета самостоятельно, исходя из информации, которую в нее вложили на земле, выполняет полет на высотах до 50 метров, под лучами радаров любого ЗРК", – объясняет полковник.

Ракета Storm Shadow из-за своих особенностей и небольшой высоты полета может оставаться практически невидимой, особенно над морем, где ее даже визуально некому увидеть.

Такая ракета дорогая – она стоит более миллиона долларов, однако хорошо выполняет нужные задачи, говорит Свитан. Он выразил мнение, что такие ракеты, вероятнее всего, нам передадут. При этом с их помощью украинские военные смогут уничтожить Черноморский флот РФ.

"Когда начнут идти ко дну части черноморской флотилии РФ, можно будет говорить как раз о работе таких ракет. Хотя она может работать и по морским базам (еще четыре осталось в Крыму), по Крымскому мосту – несколько таких ракет точно сделают его непригодным. Потому что 3-4 ракеты, то есть около полутора тонн боеприпасов, полностью выведут его из строя. Плюс в Крыму очень много баз и складов – например, склады в Саках и Джанкое еще остались. Поэтому для нее целей как раз хватит", – подытожил полковник.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что Украина будет готова наносить удары по российским оккупационным войскам в захваченном Крыму после получения дальнобойных ракет от Великобритании. Ситуация может привести к расширению участия западного мира в войне Москвы против Киева. Продолжаются дискуссии относительно того, включать ли в пакет помощи ракеты Harpoon или Storm Shadows.

Напомним, в начале месяца Пакистан отправил в немецкий порт 10 тысяч реактивных снарядов для использования в многоствольных реактивных системах залпового огня Град. Кроме того, Исламабад намерен увеличить военную поддержку украинской армии.

Накануне девятой встречи коалиции союзников, которая состоится на авиабазе ВВС США в Рамштайне, министр обороны Алексей Резников очертил круг вопросов, которые необходимо решить для защиты Украины от агрессии РФ. Среди ключевых тем – снабжение западными союзниками боевых истребителей, а также увеличение поставок боеприпасов и формирование "танкового альянса".

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