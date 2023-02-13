РФ пытается отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии – Подоляк

Заявлениями о якобы "готовности вести переговоры" с Украиной страна-агрессор РФ лишь пытается замаскировать проведение мобилизации и стягивание большего количества оккупантов на фронт.
Кроме этого, постоянно намекая на переговоры, в Кремле тешат себя тщетной надеждой, что это может уменьшить предоставления военной помощи Украине западными партнерами. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Он отметил, что такими заявлениями Россия, очевидно, пытается отвлечь внимание от подготовки следующих актов агрессии.
"Очевидно, что "переговорные инициативы" Рф – способ отвлечь внимание от подготовки последующих актов агрессии. Во-первых, Рф маскирует так мобилизацию и накопление ресурсов. Во-вторых, пытается затормозить военную помощь Украине, передачу танков/ракет. Никогда не слушайте Россию", – написал Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что РФ намеренно постоянно распространяет информацию о возможном " новом крупном наступлении в Украине". Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается запугать Киев и иностранных партнеров и заставить их пойти на уступки России. Глава Кремля хочет заставить Европу убеждать Украину отдать часть территорий в обмен на мир.
Правозащитник Марк Фейгин считает, что российский диктатор Владимир Путин до конца года хочет завершить войну в Украине и взять паузу на несколько лет. Сейчас россияне хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей и закрепиться там, отмечает Фейгин.
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