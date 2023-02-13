'Попытка поцеловать кровавые руки Путина': в МИД Украины жестко ответили Берлускони из-за слов о Зеленском

Друг Путина Сильвио Берлускони обвинил Украину в начале войны против России и сказал, что не стал бы встречаться с Зеленским.

Друг Путина Берлускони оскандалился из-за заявления о Зеленском / Фото УНИАН, скриншот

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил с критикой и обвинениями в адрес президента Владимира Зеленского. В Министерстве иностранных дел Украины резко осадили итальянского политика.

Скандальные заявления Берлускони

Сильвио Берлускони, комментируя встречу нынешнего премьер-министра Италии Джорджии Мелони и Владимира Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был главой правительства, он бы не встретился с украинским лидером. По его словам, вторжения РФ в Украину не было бы, если бы Зеленский прекратил "атаковать" два региона на востоке Украины на Донбассе.

"Потому что мы являемся свидетелями опустошения страны и расправы над ее солдатами и мирными жителями. Ему достаточно было бы прекратить нападать на две автономные республики Донбасса и этого бы не произошло. Так что я оцениваю поведение этого джентльмена очень и очень негативно", - сказал 86-летний политик, передает IL Messaggero.

Берлускони считает, что президенту США Джо Байдену нужно предложить Зеленскому "план Маршалла" на 9 триллионов долларов для восстановления Украины после войны.

"Однако при одном условии - завтра вы отдадите приказ о прекращении огня. Еще и потому, что с завтрашнего дня мы больше не будем давать вам доллары и больше не будем давать вам оружие. Только такое могло убедить этого джентльмена добиться прекращения огня", - сказал бывший премьер.

Реакция МИД Украины на слова Берлускони

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, в свою очередь, рассказал, что в 2010 году он работал в посольстве Украины в Ливии. Тогда же Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии итальянский политик поцеловал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать свою лояльность.

Берлускони целует руку Кадаффи / facebook.com/oleg.nikolenko.50

"Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать руки Путина, которые по локти в крови. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору. В то же время, итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а значит несет политическую и моральную ответственность", - отметил спикер МИД Украины в Facebook.

Николенко добавил, что Украина ценит оперативную реакцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая подтвердила непреклонную поддержку Украины со стороны итальянского правительства после неприемлемых заявлений Берлускони.

Отметим, в канцелярии действующего премьера Италии, комментируя заявления Берлускони, заявили, что поддержка итальянским правительством Украины тверда и убедительна.

Справка. Сильвио Берлускони трижды был премьер-министром Италии с 1994 по 2011 год. В течение многих лет называл президента России Владимира Путина своим хорошим другом.

Как сообщал Главред, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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