Меркель заявила, что война в Украине должна закончиться переговорами, но сама в них участвовать не будет

Ангела Меркель заявила, что для себя видит разницу между "вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором"

Ангела Меркель заявила, что война в Украине закончится за столом переговоров / Фото УНИАН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

Меркель заявила, что для себя видит разницу между "вынужденным миром, которого она, как и многие другие, не хочет, и открытым и дружеским разговором", сообщает издание Sette.

"Это когда-нибудь закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между принудительным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором" – объяснила Меркель.

Кроме того, Меркель подтвердила, что руководствовалась собственной логикой, когда принимала решение о дальнейших действиях в отношении Украины и России, когда она занимала должность канцлера ФРГ.

"Речь шла о попытке предотвратить войну, подобную нынешней", — сказала она.

Меркель также добавила, что не считает ошибкой попытку избежать войны, несмотря на то, что она была неудачной.

По ее словам, Минские договоренности, заключенные в 2014 году, были попыткой дать Украине время.

"Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, что мы видим сегодня. Страна 2014/15 года - это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда могла бы сделать многое, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", – отметила она.

Как сообщал Главред, в октябре бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир в Европе может существовать лишь "при участии России". Она призвала мир не игнорировать ядерные угрозы РФ в сторону Украины.

Ранее итальянский политик, бывший премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркелем стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, он сказал, что санкции, дескать, никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине не требуется садиться за стол переговоров с Россией, ведь капитуляцию страны-агрессора можно принимать и стоя. Таким жестким образом он ответил на заявление Меркель по поводу мирных переговоров Украины и РФ. Он упрекнул ее и отдельно напомнил о печально известных "Минских соглашениях", которые так и не привели к миру.

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