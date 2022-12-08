'Капитуляцию Путина можно принять стоя': Данилов жестко ответил Меркель насчет переговоров с РФ

Алексей Данилов упрекнул Ангелу Меркель и отдельно напомнил ей о печально известных "Минских соглашениях", которые так и не привели к миру.

Данилов жестко ответил Меркель насчет переговоров с РФ / коллаж фото УНИАН

Украине не требуется садиться за стол переговоров с Россией −ведь капитуляцию страны-агрессора можно принимать и стоя. С таким заявлением выступил секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

Таким жестким образом он ответил на заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу мирных переговоров Украины и РФ. Он упрекнул ее и отдельно напомнил о печально известных "Минских соглашениях", которые так и не привели к миру.

"Чтобы закончить войну, Украине не нужен стол переговоров, капитуляцию Путина можно принять стоя. P.S. Фрау участвовала в "Минских соглашениях", результаты известны", − написал Данилов.

Переговоры Украины и России

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией.

Москва намерена использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что наступление сил обороны Украины будет продолжаться и зимой. Киев не должен допустить, чтобы Запад устал от войны. Иначе российские оккупанты будут продвигать тезисы о диалоге на своих условиях.

Рупор Кремля Дмитрий Песков полагает, что пока переговоры РФ и Украины провести невозможно. Он обвинил Киев в, дескать, нежелании говорить с Москвой. О реальных целях переговоров Песков ничего не сказал.

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