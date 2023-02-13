У Путина появилось новое смешное прозвище

Главу Кремля начали называть новым прозвищем в российском Генштабе из-за "внимания Путина к шишкам и пенькам".

В российском Генштабе Путину дали новое смешное прозвище/ kremlin.ru

У диктатора РФ Владимира Путина появилось новое смешное прозвище, которое ему придумали в Генштабе российских вооруженных сил. Таким образом военное руководство страны-агрессора высмеяло "проявленное внимание двойника Путина к шишкам и пенькам" во время одной из официальных поездок.

Дело в том, что на выходные российский диктатор провел совещание с военным руководством РФ. А перед этим совещанием ему доложили, что в российском Генштабе иронизируют и насмехаются над посещением человека, похожего на Владимира Путина (двойника президента), Устьянского лесопромышленного комплекса 10 февраля. Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР", который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что во время этого визита в лесопромышленный комплекс двойник Путина "проявлял интерес к шишкам и пенькам". В Генштабе России начали высмеивать это и иронизировать, что глава Кремля, очевидно, планирует этим вооружить российскую армию для следующего масштабного наступления на позиции ВСУ, поскольку других вооружений не предвидится.

После этого диктатора РФ в российском Генштабе начали называть новым прозвищем – "шишкин". Самого Путина это очень разозлило.

"Путин не очень самокритичен, и ему не понравился солдатский юмор, поэтому провел он совещание в состоянии сильного раздражения. Президент отчитал военное руководство за провал начального этапа наступления в Украине, указав на то, что все планы сорваны, снова был щедр на угрозы и, конечно, применял хитроумные формы матерных слов в отношении участников совещания", – пишет автор Telegram-канала.

Отмечается, что Путин прямым текстом упрекал российскому военному руководству в том, что командиры якобы "щадят личный состав" и "не берегут вооружение". При этом диктатор РФ поставил в пример ЧВК "Вагнера" и похвалил Пригожина. Путин потребовал у военного руководства результата на фронте до 21 февраля.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что есть очень малая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин сможет захватить Донбасс. Путин не может захватить Донбасс и сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну", ведь украинские военные тогда сразу пойдут в контрнаступление.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний ранее отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет "отпраздновать" 24 февраля, чтобы показать миру, что он действительно еще жив. Он лично хочет обратиться к Федеральному собранию РФ.

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