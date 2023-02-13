glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Путина появилось новое смешное прозвище

13 февраля 2023, 13:04
Главу Кремля начали называть новым прозвищем в российском Генштабе из-за "внимания Путина к шишкам и пенькам".
У Путина появилось новое смешное прозвище
В российском Генштабе Путину дали новое смешное прозвище/ kremlin.ru

У диктатора РФ Владимира Путина появилось новое смешное прозвище, которое ему придумали в Генштабе российских вооруженных сил. Таким образом военное руководство страны-агрессора высмеяло "проявленное внимание двойника Путина к шишкам и пенькам" во время одной из официальных поездок.

Дело в том, что на выходные российский диктатор провел совещание с военным руководством РФ. А перед этим совещанием ему доложили, что в российском Генштабе иронизируют и насмехаются над посещением человека, похожего на Владимира Путина (двойника президента), Устьянского лесопромышленного комплекса 10 февраля. Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР", который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что во время этого визита в лесопромышленный комплекс двойник Путина "проявлял интерес к шишкам и пенькам". В Генштабе России начали высмеивать это и иронизировать, что глава Кремля, очевидно, планирует этим вооружить российскую армию для следующего масштабного наступления на позиции ВСУ, поскольку других вооружений не предвидится.

После этого диктатора РФ в российском Генштабе начали называть новым прозвищем – "шишкин". Самого Путина это очень разозлило.

"Путин не очень самокритичен, и ему не понравился солдатский юмор, поэтому провел он совещание в состоянии сильного раздражения. Президент отчитал военное руководство за провал начального этапа наступления в Украине, указав на то, что все планы сорваны, снова был щедр на угрозы и, конечно, применял хитроумные формы матерных слов в отношении участников совещания", – пишет автор Telegram-канала.

Отмечается, что Путин прямым текстом упрекал российскому военному руководству в том, что командиры якобы "щадят личный состав" и "не берегут вооружение". При этом диктатор РФ поставил в пример ЧВК "Вагнера" и похвалил Пригожина. Путин потребовал у военного руководства результата на фронте до 21 февраля.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что есть очень малая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин сможет захватить Донбасс. Путин не может захватить Донбасс и сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну", ведь украинские военные тогда сразу пойдут в контрнаступление.

Напомним, политтехнолог Тарас Загородний ранее отмечал, что российский диктатор Владимир Путин хочет "отпраздновать" 24 февраля, чтобы показать миру, что он действительно еще жив. Он лично хочет обратиться к Федеральному собранию РФ.

Читайте также:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:07

К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяек

13:04

"Попытка поцеловать кровавые руки Путина": в МИД Украины жестко ответили Берлускони из-за слов о Зеленском

13:04

У Путина появилось новое смешное прозвищеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 14 февраля 2023: Близнецам – признание, Стрельцам – креативные решения

12:59

Чего ждать от нового наступления России и когда закончится война – чат с Георгием Тукой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:51

РФ готовит переворот в Молдове, Украина перехватила план Москвы - СандуВидео

12:25

"Самолеты могут дать не раньше, чем через 3 месяца": в передаче истребителей есть одно "но" – полковникВидео

12:11

Круглые дома в СССР: зачем их строили и почему в них было невыносимо жить

12:08

Если Украина получит истребители: Свитан рассказал, чем может ответить РоссияВидео

Реклама
11:59

От самолетов, до танков и снарядов: Резников назвал ключевые темы нового "Рамштайна"Видео

11:58

"Вагнеровцы" казнили кувалдой еще одного своего наемника и показали видео

11:49

"Чтобы Европа заставила Украину отдать территории": в ОП сказали, зачем РФ шумиха о "новом наступлении"Видео

11:46

Военный эксперт спрогнозировал, могут ли ВСУ получить от Запада самолеты поновее F-16Видео

11:27

Что делать, когда повестка пришла на роботу и можно ли от нее отказаться

11:27

"Сначала собаки, потом - бомж на помойке": росСМИ "хоронят" Алексея Панина на Мальдивах

11:02

Медведчук появился на белорусском ТВ и выдал новый бред об УкраинеВидео

10:53

"Натали, утоли мои печали и вали": путинист Лепс со сцены обругал ГалкинаВидео

10:20

Россия может готовить массированный ракетный удар 24 февраля - ОК Юг

09:59

"Вампирят" по полной: какие кошки самые опасные для женщин

09:58

Женский гороскоп на неделю 13-19 февраля: Козерогам – неоднозначные события, Девам - выгодаВидео

Реклама
09:42

Есть попадание в базу оккупантов: в Мариуполе прогремела серия взрывовВидео

09:40

Волонтер сумел вывезти из прифронтового села на Донетчине фермера и его 71 козуВидео

09:13

"Почему сын не на "СВО"?": "патриота" Газманова унизили в прямом эфиреВидео

09:07

Гороскоп на сегодня 13 февраля 2023 : Раку – новые возможности, Львам – выгодное знакомствоВидео

09:00

Украина получит ракеты Storm Shadow и разрушит ими Черноморский флот РФ - Роман СвитанВидео

08:51

ПриватБанк поменял правила по кредиткам: кто не сможет снять наличностьВидео

08:21

Эксперт раскрыл планы Кремля к годовщине вторжения 24 февраля

08:21

Цель Путина - закончить войну в 2023, взяв паузу на несколько лет - ФейгинВидео

08:19

Там хозяйничает путинский холуймнение

07:28

Пропаганда сломалась: путинский политолог заявил о провале "СВО"Видео

07:25

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

06:47

Под Угледаром ВСУ разбили элитную бригаду морской пехоты РФ - Politico

06:20

Что влияет на темпы поставки западных танков Украинемнение

05:00

Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкамВидео

04:10

В марте Украину ждет суровая зима: синоптик рассказала о погоде веснойВидео

03:20

"Могут пойти на все": эксперт о возможной высадке десанта для нападения на ОдессуВидео

02:33

Пинк похвасталась загорелыми ягодицами в ярко-красном купальнике "Спасателей Малибу"

02:03

"Да вас ненавидит весь мир": Волочковой и Джигурде досталось за поддержку войныВидео

01:33

Будет как новый: как очистить бьюти блендер в микроволновкеВидео

00:51

Что делали 13 февраля, чтобы в доме весь год счастье было: приметы и запретыВидео

Реклама
00:16

Мощная "бавовна" в Мариуполе: в Сети сообщают о подрыве оккупантов вместе со складом боеприпасовВидео

12 февраля, воскресенье
23:32

"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - экспертВидео

23:08

"Придется привыкать": Игнат рассказал о подлой тактике РФ, которая терроризирует Украину "шахедами"Видео

22:39

"Отступаешь - расстрел": вагнеровец рассказал о безумных потерях оккупантовВидео

21:48

"Это не решающая победа": Зеленский о ситуации в энергосистеме после ракетного удараВидео

21:47

Евровидение-2023: букмекеры назвали вероятность, с которой Украина победит на конкурсе

21:41

Финляндия пока не хочет передавать танки Leopard Украине: премьер-министр рассказала, в чем причинаВидео

21:04

"Я не хочу жить в стране, где люди выживают": украинская актриса "отругала" местный бизнес

20:33

"Начался самый роковой период": астролог назвала города Украины, откуда надо уезжать до летаВидео

20:31

В тесто для оладушек бабушки специально добавляли 2 ингредиента: будут пышными всегда - рецептВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять