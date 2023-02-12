"Жив ли диктатор": почему Путину важно "отгулять" 24 февраля - эксперт

Российский диктатор лично хочет всем рассказать о кровавых "успехах" армии РФ.

Путину важно "отгулять" 24 февраля / сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин хочет "отпраздновать" 24 февраля, чтобы показать миру, что он действительно еще жив. Он лично хочет обратиться к Федеральному собранию РФ. Об этом в эфире FREEДОМ заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Путин хочет лично рассказать о кровавых "успехах" армии РФ на фронте в Украине.

"Послание к Федеральному собранию — это обязанность Путина в формате межэлитного разговора. Сенаторы должны убедиться, что Путин жив. Потому что ходят слухи в Кремле, что диктатор умер, а его роль играет актер. На это выступление он должен явиться лично, не используя двойника — этого требует окружения. Второе — он должен дать месседж элите, потому что они должны понимать, есть ли выход из ситуации, куда движется страна и что будет с их интересами", — сказал Загородний.

Путин может даже устроить целые "гуляния", чтобы создать картинку, якобы в РФ "все хорошо и нет повода для траура".

"Этим он хочет показать россиянам, что все хорошо, у них сплошные "успехи". Что касается того, объявит ли он мобилизацию или военное положение — сомневаюсь. Они и так могут набирать людей. Границы им не нужно закрывать, а просто подготовить списки мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд", — добавил политтехнолог.

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

Кроме того, кандидат психологических наук Елена Рыхальская считает, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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