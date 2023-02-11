"Путин не может сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну"": в РФ не выйдет захватить Донбасс – Жданов

Даже если диктатор РФ соберет бронированный кулак, прорвет украинскую оборону и захватит Донбасс, ВСУ пойдут в контрнаступление.

РФ не сможет захватить Донбасс, уверен военный эксперт Олег Жданов/ сайт Кремля, Главред

Есть очень малая вероятность того, что российский диктатор Владимир Путин сможет захватить Донбасс.

Страна-агрессор РФ не может в одно мгновение пойти в масштабное наступление, поэтому они наступают медленно и растягивают его во времени, постепенно наращивая усилия. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в своем YouTube-канале.

"Поэтому (у украинских военных – ред.) есть все шансы удержать Донбасс. И даже, если предположить, что Путин собрал какой-то бронированный кулак, стянул все танки на одно направление и прорвал нашу оборону, захватил Донецкую область и сказал, что на этом война закончилась... Кому он сказал? Избирателям своим? Мы же войну не закончили", – отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Эксперт отмечает, что украинские военные пойдут в контрнаступление, как только оккупанты ослабят свой натиск. Поэтому Путин не может просто захватить Донбасс и сказать, мол, он "закончил войну".

"Мнение Путина ничего не решает, война это двусторонний процесс. Нельзя просто сказать: "Мы достигли целей, я закончил войну". Вторая сторона тогда заявляет, что теперь мы достигаем своих целей, мы не собираемся на этом заканчивать войну", – подчеркнул Жданов.

Новое масштабное наступление РФ

Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив отмечает, что российские захватчики уже начали новое наступление в Украине, он длится больше недели. Несмотря на ожидания наступления больших масштабов, страна-агрессор смогла лишь усилить атаки в нескольких местах на Донбассе.

Напомним, морские пехотинцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота оккупантов России подверглись разгрому от сил обороны Украины под Угледаром Донецкой области из-за неэффективной тактики и наличия в подразделении большого количества мобилизованных.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что Россия не начала одномоментное масштабное наступление, но сейчас наступление идет на пяти направлениях Украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении. По его словам, это – лишь первый этап масштабного наступления РФ, разведка боем.

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