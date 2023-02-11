'Диктатор потеряет власть': российские пропагандисты резко назвали Путина 'маньяком'

Редактор пропагандистского издания почти одновременно опубликовал материалы с правдивой информацией об убийствах украинцев.

Российские пропагандисты рассказали правду о Путине и войне в Украине / Фото ua.depositphotos.com

Российские пропагандисты резко опубликовали серию правдивых материалов о кровавой войне против Украины, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает "Продолжение следует".

Материалы разместил редактор ленты новостей издания "Комсомольская правда" Владимир Романенко. Он рассказал правду о том, как Путин развязал жестокую войну против Украины.

Он назвал Путина "маньяком, который сливает деньги на убийство мирного народа Украины". Романенко убежден, что "директор России" потеряет свою власть и тогда закончится война.

Он также рассказал о том, насколько велики на самом деле потери среди личного состава в армии РФ.

Следует отметить, что "Комсомольская правда" впоследствии удалила все эти материалы, но читатели успели сделать скриншот. Также неизвестно, какова судьба Владимира Романенко.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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