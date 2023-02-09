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"Год назад никто бы не поверил": Резников намекнул на возможность получения боевых кораблей

9 февраля 2023, 21:16
Резников отметил, что год назад никто не мог даже представить, на сколько мощной может оказаться военная поддержка Украины.
Алексей Резников, корабль
Резников намекнул на планы Украины насчет боевых кораблей / Коллаж фото news.sky.com, УНИАН

Нельзя отрицать того, что Украина может получить не только танки, ракеты, самолеты, но и боевые корабли. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что год назад никто даже поверить не мог в то, что сейчас у Украины будет такая мощная военная помощь. Резников также намекнул на возможность получить боевые корабли.

"Лишь год назад никто бы не поверил, что украинская армия будет на вооружении Stinger. Литва стала первой страной, которая прислала нам эти ЗРК. Итак, может ли кто сейчас сказать, что было бы невозможно получить военные корабли?", - написал Резников.

Истребители F-16 для Украины

Журналисты CNN ранее опубликовали статью, в которой говорилось, что США не намерены блокировать возможные решения других государств по передаче Украине истребителей F-16. Впрочем, сами Штаты пока не готовы отправить Киеву боевые самолеты.

В Politico вышел материал о том, что в Министерстве обороны США возмутились позиции главы Белого дома Джо Байдена, который заявил об отказе поставлять Украине F-16. В Пентагоне не исключили поставок Киеву боевой авиации, а сторонники помощи украинскому государству придерживаются мнения, согласно которому действовать нужно более решительно.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что нет никаких "табу" на поставки Украине истребителей F-16. Париж готов обсуждать вопрос с Киевом. Но пока Украина не отправляла официальный запрос Франции по F-16.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России Алексей Резников
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