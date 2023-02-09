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"Хотят бороться против НАТО": Пригожин придумал новый фейк об американцах

9 февраля 2023, 20:32
Пригожин заявил, что якобы 10 миллионов американцев "хотят вступить в Группу Вагнера".
'Хотят бороться против НАТО': Пригожин придумал новый фейк об американцах
Пригожин выдумал фейк об американцах / ТАСС

"Повар Путина" и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин придумал фейк о количестве "желающих" вступить в ряды вагнеровцев. Он заявил, что заявления на вступление в "Группу Вагнера" якобы подали "более 10 миллионов американцев". Об этом сообщили в его Telegram-канале Кепка Пригожина.

Там указали, что якобы именно это стало причиной прекращения вербовки российских зэков. У Пригожина добавили, что американцы хотят "бороться против НАТО".

"Сейчас мы рассматриваем около миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских", – заявил Пригожин.

Проблемы у Пригожина в РФ

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что после неудачных попыток захватить Бахмут глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь кремлевский диктатор хочет сместить акцент обратно на регулярную армию РФ.

Напомним, генерал Маломуж ранее также отмечал, что российский диктатор Владимир Путин понял, что ставка на Кадырова, Пригожина и Суровикина не сработала, ведь они не могли добиться никакого успеха в войне против Украины. Поэтому глава Кремля вновь провел "перестановки" в руководстве наступлением и вместо Суровикина поставил Герасимова.

9 февраля Пригожин внезапно заявил, что прекратил набирать в нее заключенных для участия в преступной войне против Украины.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Евгений Пригожин ЧВК Вагнера
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