В апреле оккупанты могут начать массово убегать: Андрусив рассказал подробности

Украинские военные могут достичь быстрых и заметных результатов уже после получения дальнобойных ракет, которые смогут поражать цель на расстоянии 150 км.

ВСУ могут пойти в большое контрнаступление в апреле / Коллаж фото Википедия, 93-я ОМБр Холодный Яр

Большое украинское контрнаступление может начаться уже в апреле. Помочь в этом смогут дальнобойные украинские ракеты, которые будут поражать цель на расстоянии 150 км. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-советник министра внутренних дела и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

"Никто не знал, что мы будем иметь такой успех под Изюмом, потому что там было сконцентрировано большое количество войск. В частности, там находилась группировка, которая должна была захватить Славянск. Но, тем не менее, один точечный удар заставил их отступить оттуда", - сказал Андрусив.

Он обратил внимание на то, что успешное контрнаступление будет гарантированным, если в первую очередь ВСУ "вынесут их тыл".

"И как раз большим достижением являются ракеты на 150 километров, потому что так же, как и с Херсоном, почти два месяца перед тем мы постоянно выносили российские составы и командные пункты. В результате русские оттуда отошли, потому что не смогли бы противостоять нашему наступлению, подвозить снаряды и иметь надлежащее управление войсками. Аналогичное, вероятно, будет происходить и в апреле", - объяснил военнослужащий.

Он убежден, что уже в конце февраля украинские военные начнут наносить точные удары по их тылам. После этого начнется прорыв их линии обороны. Что касается дальнобойных ракет, то Андрусив прогнозирует их получение уже в начале марта.

Однако сейчас контрнаступление не выглядит масштабно. ВСУ пытаются прорываться там, где это удается.

"Украина воюет продуманно, и мы не будем в лоб бить там, где они нас ждут. А они (оккупанты - Главред), поверьте, больше всего ждут нас в направлении Мариуполя и Мелитополя. Поэтому наступление будет выглядеть не так, как все себе представляют", - добавил он.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, заместитель Председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник председателя Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса Президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Ныне - боец ВСУ.

Истребители и дальнобойные ракеты для Украины

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с главой правительства Британии Риши Сунаком сказал, что Лондон и Киев договорились о поставках украинскому государству дальнобойного оружия.

В свою очередь, Сунак подтвердил, что допускает передачу Британией истребителей Украине.

Именно поэтому в Лондоне приняли решение об обучении украинских пилотов управлять самолетами стандарта НАТО.

Глава Европейского парламента Роберта Мецола перед выступлением президента Зеленского в Европарламенте призвала страны Европы предоставить Украине истребители и дальнобойное оружие.

Она подчеркнула, что в ЕС должны более решительно помогать Украине.

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