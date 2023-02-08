Освобождение Крыма: Украина скоро начнет подготовку кадрового резерва для полуострова - Верещук

Речь идет о правоохранителях, педагогах, работниках юстиции, а также других госслужащих.

Украина готовится к деоккупации Крыма / Коллаж фото УНИАН

Украина начала готовиться к освобождению Крыма. Скоро начнется подготовка кадрового резерва для полуострова, учитывая перспективу его деоккупации. Об этом заявила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Речь идет о правоохранителях, педагогах, работниках юстиции, а также других госслужащих.

"Перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о том, что необходимо начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас: правоохранительные органы, работников юстиции, педагогов и других государственных служащих. В ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение готовить кадровый резерв для Крыма", – сказала Верещук.

В первую очередь нужно учитывать количество населения, а также длительный период пребываниях их в оккупации. Это будет учитываться при разработке законодательной базы и во время реинтеграции.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что для освобождения Крыма украинским военным сначала нужно выйти в Мелитополь, далее в Мариуполь и к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор. Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. Дальше можно было бы разрушить Крымский мост и заблокировать оккупантов на полуострове. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие.

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