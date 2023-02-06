ВСУ освободят Крым в 2023 году: Свитан назвал 2 вероятных сценария

Украина вернет Крым даже без западной авиации и дальнобойных ракет. Операция может длиться полгода.

ВСУ освободят Крым в 2023 году / Коллаж фото из архива Романа Свитана, ua.depositphotos.com

Украинские военные освободят Крым до конца 2023 года. Это может произойти даже без дальнобойных западных ракет или самолетов. Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан, сообщает УНИАН.

Эксперт убежден, что освобождение Крыма может длиться около шести месяцев. В целом Свитан называет два сценария деоккупации.

"Первый – нам дадут дальние средства поражения типа ATACMS после выхода на Азовское побережье (это тоже уже в принципе для всех понятное и свершившееся, можно сказать). Поскольку 100-километровая толщина фронта, нужно просто определенное количество техники, чтобы ее пройти и рассечь кишку русского фронта, "запорожского фронта" так называемого", - говорит Свитан.

После этого, по мнению эксперта, украинские военные в течение месяца смогут уничтожить 150-170 российских военных объектов.

"Это кстати очень легко сделать. Прикрыть Крым практически россияне ничем не смогут. Черноморскую флотилию, если будет подходить, ее потопят. Они будут героически отступать или "наступать в обратном направлении", мы это уже видели в Изюме, в Херсоне. Они здесь подготовились, они уйдут", – добавил эксперт.

Без ракет и авиации операция продлится на месяц дольше. Но даже в таком случае у РФ не будет шансов на победу.

"Тогда российская группировка будет зажато между двумя морями – Черным и Азовским, и придется выжимать, дольше возиться ... Тогда будут разрушения такие же, как сейчас, на Донбассе, но возиться придется где-то до полугода. Поэтому в течение этого года уж точно будем в Крыму", – сказал Свитан.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Перспективы освобождения Крыма

Ранее сообщалось, что для начала деоккупации Крыма украинские военные должны перебить сухопутный коридор, который РФ проложила к полуострову через оккупированные территории Украины. Это сделало бы оккупантов зависимыми от Крымского моста. Такой возможный сценарий начала освобождения полуострова от захватчиков описал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году Россия сосредоточится на оккупации большей части территорий Донецкой и Луганской областей. Глава ГУР добавил, что "мы должны сделать всё, чтобы к лету Крым вернулся домой".

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечает, что для освобождения Крыма украинским военным сначала нужно выйти в Мелитополь, далее в Мариуполь и к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор. Это разрушит путь снабжения российской группировки в Крыму по суше. Дальше можно было бы разрушить Крымский мост и заблокировать оккупантов на полуострове. Однако для этого всего нужно дальнобойное оружие.

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