Первый вылетел: Канада отправила в Украину танк Leopard 2

Всего Канада пообещала передать Украине 4 танка из своих запасов.

Канада передала Украине первый танк Leopard 2 / коллаж фото Анита Ананд

Канада отправила для ВСУ первый немецкий танк Leopard 2. Он уже вылетел в Украину. Об этом заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Первый танк вылетел сегодня, 4 февраля. Чиновница опубликовала фото и видео, на которых видно, как танк загружают в самолет и отправляют на украинский фронт. Самолет вылетел из Галифакса.

Она акцентировала внимание на том, что поддержка Украины остается непоколебимой.

"Канада поддерживает народ Украины – и мы будем продолжать обеспечивать Вооруженные Силы Украины оборудованием, необходимым для победы", – написала Ананд.

Канада передала Украине первый танк Leopard 2 / скриншот из видео

Танки Leopard для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил, что немецкое правительство приняло положительное решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин и сам поставит Киеву танки, и разрешит другим странам передать боевые машины украинскому государству.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украине передадут танки Leopard 2 ориентировочно через 3 месяца. Немецкое государство отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6. Машины должны подготовить в быстром темпе для последующей передачи Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как заявлял посол Украины во Франции Вадим Омельченко, западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран.

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