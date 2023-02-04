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Лиссабон отремонтирует и поставит Украине танки Leopard 2

4 февраля 2023, 15:15
Правящая верхушка Португалии через заявление премьер-министра Антониу Кошты подтвердила планы отправить для ВСУ партию немецких танков Leopard 2.
Леопард, Португалия
Танки Leopard 2 из запасов португальской армии будут переданы ВСУ / ua.depositphotos.com

Португальский премьер Антониу Кошта заявил, что официальный Лиссабон планирует передать для нужд украинской армии танки Leopard 2 немецкого производства. Именно такое заявление политика цитирует Diario de Noticias.

Кошту рассказал, что официальный Лиссабон работает с официальным Берлином – для того, чтобы провести логистическую операцию, которая позволит поставить детали для восстановления и ремонта некоторых танков Leopard 2 из португальских запасов.

Точное количество таких немецких танков, которые будут отправлены в Украину, португальский премьер не стал называть, отметив лишь, что "об этом будет объявлено в соответствующее время ".

Кошта отметил, что власти Португалии сделают все, чтобы иметь возможность подготовить все танковые средства до конца марта нынешнего года.

Танки Leopard для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после долгих колебаний 25 января объявил, что немецкое правительство приняло положительное решение по танкам Leopard 2 для Украины. Берлин и сам поставит Киеву танки, и разрешит другим странам передать боевые машины украинскому государству.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украине передадут танки Leopard 2 ориентировочно через 3 месяца. Немецкое государство отправит Киеву два батальона танков. Первая партия будет включать 14 единиц Leopard 2A6. Машины должны подготовить в быстром темпе для последующей передачи Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Как заявлял посол Украины во Франции Вадим Омельченко, западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран.

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