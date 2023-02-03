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ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung

3 февраля 2023, 13:42
Есть информация, что передача танков Leopard 1 для ВСУ может состояться "в любой момент " − как только они будут отремонтированы инженерами.
Танк Леопард 1
ВСУ передадут 88 танков Leopard 1 из немецких резервов - Süddeutsche Zeitung. / фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Правительство ФРГ одобрило поставки ВСУ 88 танков Leopard 1 и обсуждает с властями ближневосточного государства Катаром закупку 15 зенитных установок модели Gepard. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Источники журналисты в правительстве Олафа Шольца сообщили, что передача танков Leopard 1 Украине может состояться "в любой момент " − как только они будут отремонтированы.

Также сообщается, что ремонт танков Leopard 1 для Украины хотят проводить на мощностях корпораций Rheinmetall и FFG. И после этого танки могут передать ВСУ − если будет решен вопрос с оплатой.

Кроме того, есть информация, что несколько немецких чиновников высокого уровня обсудили закупку 15 установок Gepard с дипломатами из Катара. Власти этого государства приобрела их для защиты стадионов на ЧМ-2022 по футболу от возможных атак террористов.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стало известно, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

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