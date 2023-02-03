Украина может получить десятки танков Leopard 1: Германия планирует передать их со складов производителя

Две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине два десятка таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

Немецкий танк Leopard 2/ bundeswehr.de

Немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить напрямую из промышленных складов.

Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на информацию, полученную из правительственных кругов ФРГ. При этом в немецком правительстве журналистам рассказали, что официального разрешения еще не было предоставлено.

Отмечается, что два десятка танков Leopard 1 для передачи Украине хотят подготовить компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Однако указывается, что пока есть проблемы с закупкой боеприпасов.

Так, стало известно, что Бразилия недавно отклонила запрос Германии на продажу танковых боеприпасов. Как пишет бразильская газета Folha de S. Paulo, речь шла о боеприпасах именно для танков Leopard.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Польша готова отправить Украине 14 танков Leopard 2, а кроме них еще 60 модернизированных танков, в частности, РТ-91, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Стало известно, что западные страны в целом пообещали предоставить Киеву 321 тяжелый танк. Именно на такое количество единиц уже были официальные подтверждения от ряда стран. Об этом заявил посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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