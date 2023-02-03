В Энергодаре взорвали авто коллаборанта – правоохранителя, предавшего Украину

Взрыв был настолько сильным, что в многоэтажке рядом повылетали все окна. По предварительным данным, есть погибший.

В Энергодаре взорвали автомобиль с коллаборантом/ скрин

В оккупированном Энергодаре на Запорожье утром в пятницу, 3 февраля, взорвали автомобиль местного коллаборанта. По предварительным данным, в авто находился человек, который погиб.

Из-за сильного взрыва в девятиэтажке, рядом с которой стояло авто, повылетали все окна. Также был уничтожен еще один автомобиль, который стоял неподалеку. Об этом сообщил в Telegram гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов.

Подробности взрыва рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Он сообщил, что во взорванном автомобиле был местный коллаборант.

"Сегодня около 7 утра во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области в воздух взлетело авто. По предварительным данным оно принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не выйдет сотрудничать с россиянами", – написал Федоров в Telegram.

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В сети отмечают, что автомобиль принадлежал бывшему полицейскому Евгению Кузьмину, который предал Украину и перешел на сторону оккупантов.

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Ранее сообщалось, что в поселке Кирилловка Мелитопольского района Запорожской области произошел взрыв в доме, где размещались российские оккупанты. Захватчиков расквартировала у себя дома семья местных бизнесменов-коллаборантов Смирновых. А в ночь на среду, 18 января, к ним пришел "хлопок", в результате которого среди оккупантов есть погибшие и раненые.

Напомним, в Херсонской области взорвали автомобиль вместе с "гауляйтером" оккупированной Любимовки Каховского района Андреем Штепой. Российские ресурсы начали в истерике писать, якобы Штепу взорвали в захваченной Каховке "украинские диверсанты".

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