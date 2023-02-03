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Мир в обмен на сдачу РФ 20% территорий Украины: СМИ раскрыли детали тайного визита главы ЦРУ в Киев

3 февраля 2023, 08:21
В Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве все еще надеются выиграть войну в долгосрочной перспективе.
Зеленский, Бернс, Путин
Бернс якобы предложил Зеленскому и Путину мирный план по завершению войны / Фото ОП, УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Уильям Бернс якобы предложил Москве и Киеву мирный план, который предполагает передачу России около 20% украинской территории в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на двух независимых собеседников во власти Германии.

План урегулирования конфликта, по данным издания, США представили по поручению главы Белого дома Джо Байдена, который с секретной миссией направил в Киев и Москву директора ЦРУ. Сообщается, что в Украину Бернс приезжал в середине января 2023 года.

В мирном плане речь шла якобы об около 20% территории Украины, что примерно совпадает с размерами Донецкой и Луганской областей.

"Обе стороны, как сообщают два политика, отказались. Украинцы - потому что они не хотят, чтобы их территория была разделена, россияне - потому что они считают, что в любом случае выиграют [военный конфликт] в долгосрочной перспективе", — пишет газета.

Издание отмечает, что отказ от такого плана мог стать причиной принятия решений о предоставлении Украине западных танков. Якобы именно после этих поездок Бернса Байден решил уступить настоянию канцлера Германии Олафа Шольца и принять решение о предоставлении Украине боевых танков Abrams. Это решение главы Белого дома разблокировало позицию Берлина по передаче Украине танков Leopard 2.

При этом, по данным NZZ, решение Байдена стало неожиданностью для Шольца. Поэтому его решение относительно танков Leopard 2 также могло быть спонтанным, а не продуманным, как это подала немецкая сторона.

В Белом доме и ЦРУ опровергли сообщение швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс якобы предлагал РФ и Украине мирный план, пишет The Newsweek.

Так, заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что сообщение NZZ является "неточным".

В то же время представитель ЦРУ сообщил Newsweek, что утверждение NZZ о том, что Бернс совершил тайную поездку в Москву в январе и что он выдвинул мирное предложение от имени Белого дома, является "абсолютно ложным".

Как сообщал Главред, в январе издание The Washington Post со ссылкой на чиновников и другие источники писало, что директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и проинформировать его о возможных дальнейших военных планах страны-агрессора России на ближайшие недели и месяцы.

Мирный план о завершении войны в Украине

Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, сообщал, что российскому диктатору Путину якобы передали через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника "мирные предложения" относительно войны в Украине. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. При этом дадут возможность "сохранить лицо". Но президент РФ отказался от мирного плана посредников.

Также сообщалось, что президент России не собирается отказывается от нового наступления в Украине, несмотря на то, что ему советуют сконцентрироваться на обороне захваченных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Путин приказал готовить наступление в Украине по нескольким направлениям.

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