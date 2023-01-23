Путину дадут шанс "сохранить лицо": СМИ раскрыли детали мирного соглашения с Украиной

Если Путин откажется, Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории страны в границах декабря 1991 года.

Путин думает над "мирными предложениями" / Фото kremlin.ru

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину передали через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника "мирные предложения" относительно войны в Украине. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года.

Также на канале раскрыли другие условия "мирных предложений":

в течение семи лет продлится переходной период передачи Крыма Украине;

ЛДНР в территориях по состоянию на 23 февраля 2022 года остаются под контролем России от семи до десяти лет без формального признания этих территорий российскими со стороны большинства стран, после чего статус этих территорий должен быть урегулирован с Украиной.

Говорится в мирном плане и о демилитаризованной зоне границы с Украиной со стороны России и Республики Беларусь, а также о передаче военных преступников и выплате компенсаций Украине.

"Для "сохранения лица" Путину предложили после вывода войск на границы по состоянию на вечер 23 февраля 2022 года отсрочку на один год с реализацией остальных решений. Предполагается, что президент России сможет объявить это "победой", что позволит ему или "преемнику" избраться президентом не позднее марта 2024 года", - пишет генерал СВР.

Украине при этом гарантировано вступление в НАТО летом 2024 года.

Посредниками якобы готовы выступать семь стран-гарантов.

"Эти предложения пока не поступали украинской стороне, посредники ждут ответа со стороны Путина. Президента России предупредили, что в случае отказа Украине будет поставлено всё необходимое вооружение для разгрома российских войск на всей территории Украины в границах декабря 1991 года. Путин думает", - резюмировали на канале.

Напомним, в России внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, на переговоры с президентом Украины не согласны. Такое заявление озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании МИД РФ 18 января.

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин хочет провести быструю и результативную "спецоперацию" в отношении соседней страны, где победу можно практически "гарантировать". Такой страной президент РФ считает Грузию. Параллельно президент России собирается решать "армянский вопрос".

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