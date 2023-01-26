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"На чудо никто не рассчитывает": Путин готовит наступление в Украине по нескольким направлениям - СМИ

26 января 2023, 09:54
В Генштабе диктатору сказали, что отсутствие достаточного количества вооружений делает предстоящее наступление российских войск "бессмысленным".
Владимир Путин, военные РФ
Владимир Путин не отказался от идеи нового наступления в Украине / Фото Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Президент России Владимир Путин не собирается отказывается от нового наступления в Украине, несмотря на то, что ему советуют сконцентрироваться на обороне захваченных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Как говорится в сообщении, после официальных заявлений со стороны западных стран о готовности передать Украине танки Путин созвал совещание в режиме видеосвязи с представителями руководства силового и военного блоков. По данным российской разведки, до конца 2023 года Украине передадут в общей сложности от 500 до 700 танков. Также западные партнёры готовы предоставить ракеты, способные поражать цели на расстоянии более 160 км.

"Эксперты при Совбезе советуют сконцентрироваться на обороне захваченных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, при этом отложить все планы наступления. У Путина другое видение ситуации, он высказался в пользу подготовки наступления сразу на нескольких направлениях, и большинство из руководства военного блока, без особого энтузиазма, мнение президента поддержали", - пишет генерал СВР.

При этом отмечается, что один из представителей Генерального штаба заявил, что отсутствие достаточного количества вооружений делает предстоящее наступление российских войск "бессмысленным". Путин же оставил рекомендации о подготовке наступления в силе и закрыл совещание.

"В Генштабе по итогам вчерашнего дня упаднические настроения, на чудо никто не рассчитывает. Те вооружения, которые сейчас стягивают со всех "свалок" на фронт генералы откровенно называют мусором и теряются в размышлениях, как этим можно воевать и побеждать", - резюмировали на канале.

Наступление РФ - что известно

Аналитики американского Института изучения войны считают, что РФ может осуществить наступательные действия в ближайшие месяцы, в частности, весной 2023 года.

На сегодня рассматриваются варианты наступления оккупантов с направлений, где есть скопление вражеских войск, рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, речь идет о севере (районы Белгородской области), юге (оккупированная часть Запорожской области). Также наблюдается активность врага на востоке – Луганское направление (Сватово – Кременная), Бахмут, Соледар и далее фактически все Донецкое направление.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

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