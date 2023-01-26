"Путин готов идти до конца в Украине": диктатор отказался от мирного плана посредников

Массированный ракетный удар по Украине 26 января - подтверждение решению российского диктатора не соглашаться на завершение войны.

Путин собрался пойти до конца в Украине / Фото kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин отказался от предложений по завершению войны в Украине, озвученных страной-посредником. И массированный ракетный удар по Украине 26 января - подтверждение такому решению. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ещё несколько дней назад обратился к Путину с предложением "на время" воздержаться от массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.

"Президент обещал подумать. Сегодняшний ракетный удар по Украине - это ответ не только Герасимову, но и символический отказ на "мирные инициативы", переданные Путину через посредников несколько дней назад. Путин показывает, что готов идти до конца", - пишет генерал СВР.

По данным этого же телеграм-канала, ранее Путину передали через неформальные каналы от руководства влиятельной страны-посредника "мирные предложения" относительно войны в Украине. Суть предложений сводится к тому, что Путину предлагают вывести войска на границы 23 февраля 2022 года. При этом дадут возможность "сохранить лицо".

Также сообщалось, что президент России не собирается отказывается от нового наступления в Украине, несмотря на то, что ему советуют сконцентрироваться на обороне захваченных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Путин приказал готовить наступление в Украине по нескольким направлениям.

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